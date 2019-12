Kot na smyczy - wkrótce mogą to nakazywać przepisy

Jak donosi Deutsche Welle, prawnicy z uniwersytetu w Tilburgu Arie Trouwborst i Han Somsen mówią: "STOP!" kociej wolności. Holendrzy twierdzą, że te ssaki szczególnie zagrażają różnorodności gatunków, a zwłaszcza życiu ptaków.,

Według Trouwborsta i Somsena, podstawą takiego zakazu mogą być obowiązujące już dyrektywy Unii Europejskiej.

Koty "gatunek inwazyjny"

W artykule, jaki znalazł się w "Journal of Environmental Law", pomysłodawcy ograniczenia swobody tych domowych zwierzaków twierdzą, że są one gatunkiem inwazyjnym. Koty przed tysiącami lat zostały sprowadzone z Azji do Europy.

Obecnie są uważane za najbardziej rozpowszechnione drapieżne zwierzęta wyrządzające potężne szkody. A fakt, że ich liczba wśród mięsożernych zwierząt przeważa nad innymi gatunkami, sugeruje, by ukrócić ich bezwzględne panowanie.

"Problem kotów należy traktować poważnie"

Naturschutzbund (NABU), czyli Niemiecka Organizacja Ochrony Przyrody, zaznacza, że podchodzi do pomysłu holenderskich prawników z dużym zaangażowaniem. - Problem kotów należy traktować poważnie - mówi Lars Lachmann, ekspert NABU ds. ornitologii. Organizacja ocenia liczbę kotów w Niemczech na około 15 mln, z czego od 1 do 2 mln żyje dziko.

Eksperci jednak zaznaczają, że w obliczu zagrożenia lokalnej populacji ptaków, w niektórych przypadkach można wprowadzić zakaz wypuszczania kotów. Nie należy jednak wpadać w panikę i ograniczyć takich spacerów na świeżym powietrzu bezwzględnie w każdym przypadku.

Co czwarty gatunek zwierząt wyginął przez koty

Według "Deutsche Welle", koty na całym świecie koty odpowiadają za wytępienie: co najmniej 2 gatunków płazów, 21 gatunków ssaków i 40 gatunków ptaków. Stanowi to 26 proc. wszystkich zarejestrowanych ginących gatunków.

Obecnie koty stanowią zagrożenie dla co najmniej 367 gatunków.

