Naukowcy zbadali, jak tyją koty

Domowe koty, tak jak ludzie, mają problem z nadwagą - wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z kanadyjskiego Uniwersytetu w Guelph. - Waga kotów rośnie z wiekiem, a ich średnia waga na przestrzeni lat jest coraz wyższa - przekazali. To pierwsze tak kompleksowe badanie na świecie. Zebrano w nim dane dotyczące ponad 19 mln kotów.

Badacze przeanalizowali dane dotyczące wagi ponad 19 mln kotów w Kanadzie i USA w latach 1981-2016. Koty te były ważone przez weterynarzy ponad 54 mln razy, a dane zestawiono tak, by dawały obraz sytuacji dla różnych ras - precyzuje opis założeń do badania, którego wyniki właśnie ukazały się w "Journal of the American Veterinary Medical Association".

"Waga kotów rośnie z wiekiem"

- My jako ludzie wiemy, że musimy się bardzo starać, by utrzymać zdrową wagę, ale jeśli chodzi o koty, nie było jasnej definicji tego, czym jest właściwa waga. Po prostu nie było danych. Określenie tego, jak zmienia się waga kotów w ciągu ich życia, daje nam istotne informacje o ich zdrowiu - mówiła cytowana w komunikacie prof. Theresa Bernardo, jedna ze współautorek badania.

Porównywano dane zestawione w 1995, 2005 i 2015 r. dla kotów czterech najpopularniejszych ras: syjamskich, perskich, himalajskich i maine coon oraz kotów nierasowych. W przypadku kotów rasowych ich waga rosła nie tylko, gdy dorastały, ale także w dorosłym wieku i była średnio najwyższa, gdy miały między 6 a 10 lat, a w przypadku kotów nierasowych - gdy miały 8 lat. Wyższą wagę osiągają koty wykastrowane.

- Waga kotów rośnie z wiekiem, a ich średnia waga jest coraz wyższa - napisano w komunikacie na stronach Uniwersytetu w Guelph.

- Mamy obawy co do otyłości kotów w średnim wieku, ponieważ wiemy, że prowadzi ona do chorób takich jak cukrzyca, choroby serca, osteoporoza i rak - podkreślił cytowany w komunikacie dr Adam Campigotto, współautor pracy.

Statystyki pokazały też, że w kartach 52 proc. kotów objętych badaniem, była tylko jedna informacja dotycząca ich wagi, a to znaczy, że ich właściciele nie przywozili kotów do weterynarza lub zawozili je do innych przychodni.

- Wiele kocich problemów jest pomijanych, ponieważ koty ukrywają swoje problemy zdrowotne i weterynarz nie widzi ich tak często jak psów - podkreśliła Bernardo.

Naukowcy pracują nad metodami walki z otyłością

Zwróciła też uwagę, że obserwacja wagi ciała jest ważną wskazówką co do zdrowia tak samo ludzi jak i zwierząt, więc warto ważyć regularnie nie tylko siebie, także koty w domu.

Naukowcy jednak nie podają wskazówek, jak zmusić kota do spokojnego siedzenia na wadze. Jeden z weterynarzy powiedział, że w przypadku kotów bardzo niechętnych ważeniu trzeba "zająć się matematyką oraz zdrowiem właściciela i kota", czyli wejść samemu na wagę, następnie z kotem i od wyższej wartości odjąć niższą - pozostanie waga kota. - A przy okazji można regularnie ważyć siebie - dodał.

Teraz badacze z Uniwersytetu w Guelph zajmą się metodami redukcji otyłości w kociej populacji, takimi jak opracowanie automatycznych podajników jedzenia połączonych z wagą, które wydawałyby stosowne dla danego kota ilości pokarmu. Zwrócono też uwagę, że przekazanie weterynarzom informacji ułatwiłoby rozmowy z właścicielami zwierząt. - To prowadziłoby też do zmiany podejścia - z zajmowania się tylko chorobami do położenia nacisku na dbanie o zdrowie kota - wyjaśnił Campigotto.

