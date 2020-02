Child Alert. Policja szuka dziecka uprowadzonego przez Marokańczyka

Uprowadzony Ibrahim ma około 150 cm wzrostu, włosy ciemny brąz i brązowe oczy. Był ubrany w pomaraczową kurtkę, białą bluzę w Kaczora Donalda i spodnie jeansowe ze ściągaczami, buty czarne z elementami odblaskowymi.

ZOBACZ: 7-8 tys. rocznie zgłoszeń o zaginięciach małoletnich w Polsce

"Siłą wciągnął dziecko do samochodu i odjechał"

Chłopiec został porwany w Gdyni, przy ul. Ledóchowskiego Antoniego. "Uprowadzony przez obywatela Maroko - osoba niebezpieczna" - czytamy w komunikacie. Mężczyzna porusza się srebrnym kombi o początkowych nr rej. WN...

- Z relacji matki wynika, że w niedzielę ok. godz. 21 doszło do zdarzenia, podczas którego biologiczny ojciec dziecka podszedł do matki, uderzył ją w głowę, siłą wciągnął dziecko do samochodu i odjechał - powiedział Polsat News komisarz Krzysztof Kuśmierczyk z KMP w Gdyni.

Kom. Kuśmierczyk dodał, że policja posiada dane mężczyzny, który na stałe mieszka w Belgii.

Child Alert Chłopiec został uprowadzony w Gdyni

Po północy na portalu trojmiasto.pl pojawił się wpis od czytelnika, prawdopodobnie od matki chłopca: "proszę o pomoc!!! Matka dziecka została pobita, dziecko siłą zaciągnięte do samochodu, policja w dalszym ciągu nie uruchomiła CHILDALERT. Policja nie robi nic pomimo tego, że porwano dziecko obywatelstwa polskiego!!! Przez ojca obywatel Maroko. Bez praw do dziecka - wyrok sądu. Każda minuta jest ważna. Dziecko lat 10" (pisownia oryginalna).

ZOBACZ: Akt oskarżenia ws. porwania 3-letniej Amelii i jej mamy

Policjanci proszą świadków zdarzenia lub osoby, które widziały dziecko, o kontakt pod numer telefonu 995. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.

System Child Alert

20 listopada 2013 r. Polska dołączyła do grona państw korzystających z systemu Child Alert, czyli programu zakładającego natychmiastowe powiadamianie społeczeństwa o zaginięciach dzieci, który z powodzeniem wykorzystuje się w poszukiwaniach zaginionych w wielu krajach Europy i na świecie.

Po raz pierwszy system Child alert został uruchomiony w Polsce 15 kwietnia 2015 roku. Uprowadzona w dniu 14 kwietnia dziewczynka została odnaleziona cała i zdrowa.

luq/grz/ polsatnews.pl, trojmiasto.pl