Akt oskarżenia ws. porwania 3-letniej Amelii i jej mamy

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Cezarego R., któremu zarzuciła m.in. bezprawne pozbawienie wolności żony i córki. Kilka tygodni temu karze bez przeprowadzania rozprawy poddał się mężczyzna, który mu pomagał.

Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Białymstoku - poinformowała w komunikacie prokuratura.

Cezaremu R. zarzuca się także uzyskanie - bez uprawnień - dostępu do informacji dla niego nieprzeznaczonej poprzez posługiwanie się specjalistycznym urządzeniem. Chodzi o zamontowanie w samochodzie żony (bez jej wiedzy i zgody) nadajnika GPS, pozwalającego na lokalizację położenia auta.

Do porwania kobiety i jej córki doszło 7 marca na jednym z białostockich osiedli. Jak podawała policja, dwaj sprawcy wepchnęli 25-latkę i jej 3-letnią córkę do samochodu i odjechali. Kilkaset metrów dalej porzucili ciemnoniebieskiego citroena, którym uciekali, i przesiedli się do kolejnego auta.

Jeszcze tego samego dnia po południu w związku z zaginięciem dziecka został ogłoszony tzw. Child Alert, opublikowany był też wizerunek matki dziecka, a dzień później zdjęcia męża porwanej kobiety - ojca dziecka. To on w Łomży wypożyczył samochód użyty do uprowadzenia.

Akcja poszukiwawcza trwała ponad dobę

Jak wynika z informacji ze śledztwa, następnego dnia między porywaczami doszło do kłótni w samochodzie, a uprowadzona kobieta wraz z dzieckiem opuściła pojazd. W okolicach Ostrołęki (Mazowieckie) zabrał ją z drogi kierowca, który przekazał 25-latkę i jej córkę policji.

W związku z tymi wydarzeniami zostali zatrzymani Cezary R., czyli ojciec dziecka - mąż 25-latki, oraz jego 35-letni znajomy.

dc/ PAP