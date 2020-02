Azeddine Oudriss. To on jest podejrzewany o uprowadzenie 10-latka w Gdyni

Uprowadzony Ibrahim ma około 150 cm wzrostu, włosy ciemny brąz i brązowe oczy. Był ubrany w pomarańczową kurtkę, białą bluzę w Kaczora Donalda i spodnie jeansowe ze ściągaczami, buty czarne z elementami odblaskowymi.

"Siłą wciągnął dziecko do samochodu i odjechał"

Chłopiec został porwany w Gdyni, przy ul. Ledóchowskiego Antoniego. "Uprowadzony przez obywatela Maroko - osoba niebezpieczna" - czytamy w komunikacie. Mężczyzna porusza się srebrnym kombi, którego tablice rejestracyjne rozpoczynają się najprawdopodobniej od liter WN...

KGP Azeddine Oudriss jest Marokańczykiem, mieszka w Belgii

- Z relacji matki wynika, że w niedzielę ok. godz. 21 doszło do zdarzenia, podczas którego biologiczny ojciec dziecka podszedł do matki, uderzył ją w głowę, siłą wciągnął dziecko do samochodu i odjechał - powiedział Polsat News komisarz Krzysztof Kuśmierczyk z KMP w Gdyni.

WIDEO: Policja podała dane podejrzanego o uprowadzenie - to mieszkający na stałe w Belgii Azeddine Oudriss

Azeddine Oudriss pozbawiony jest praw rodzicielskich

Policja ok. godz. 9 w poniedziałek podała dane mężczyzny - to mieszkający na stałe w Belgii Azeddine Oudriss. Po otrzymaniu zgłoszenia od 41-letniej matki dziecka policja zarządziła blokadę dróg i powiadomiła straż graniczną. - Niestety, mężczyzny nie udało się zatrzymać - mówił policjant.

Zaatakowaną kobietą zajęło się pogotowie ratunkowe.

Biologiczny ojciec dziecka został przez belgijski sąd pozbawiony praw rodzicielskich.

