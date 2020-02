Nowym ambasadorem USA w Kanadzie będzie Polka

Urodzona i wykształcona w Warszawie lekarka była ambasadorem USA w Estonii podczas prezydentury George'a W. Busha, a ostatnio była wiceprezesem komisji (Commission on White House Fellowships), której rolą jest przedstawianie kandydatur do prezydenckich nominacji. Wos zastąpi Kelly Craft, która z funkcji ambasadora w Kanadzie przeniosła się do ONZ. Od ubiegłego roku USA nie miały ambasadora w Ottawie.

Congratulations to Greensboro's Aldona Wos on her nomination to be the new U.S. Ambassador to Canada! #NC13 https://t.co/gcBHlE8noR — Ted Budd (@RepTedBudd) February 12, 2020

Jej mąż wpłacił ponad 440 tys. dolarów na kampanię Trumpa

Kanadyjskie i amerykańskie media zwróciły uwagę, że Wos i jej mąż, Louis DeJoy, to sponsorzy kampanii prezydenckiej obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. W 2017 roku DeJoy wpłacił łącznie ponad 440 tys. dolarów na kampanię Trumpa, a w domu Wos i DeJoy odbyło się jedno ze spotkań, których celem była zbiórka pieniędzy na ten cel.

Sama Wos przekazała ponad 760 tys. dolarów na wsparcie republikańskich kandydatów i przedsięwzięć powiązanych z Republikanami – przypomniała agencja AP za ośrodkiem analitycznym Center for Responsive Politics.

Portal Bizjournals przypomniał, że DeJoy to były prezes firmy z branży logistycznej, New Breed Logistics, kupionej w 2014 r. przez XPO Logistics za 615 mln USD. DeJoy wycofał się z zarządzania firmą rok później. XPO Logistics to w Kanadzie dostawca dla m.in. IKEI.

Wos, która studiowała w Warszawie i Nowym Jorku, była w przeszłości szefową ministerstwa zdrowia stanu Karolina Północna.

ZOBACZ: Uderzenie meteorytu w Ziemię lepsze niż reelekcja Trumpa. Zaskakujące wyniki sondażu

"Każdy w Ottawie już wie, jak się kontaktować z Białym Domem..."

Dziennik "The Globe and Mail" pisał, powołując się na opinię Christophera Sandsa, kanadyjskiego dyrektora waszyngtońskiego think tanku Woodrow Wilson International Center for Scholars, że nowa ambasador w Ottawie będzie miała kilka poważnych problemów związanych z relacjami USA–Kanada.

Jednym z nich będzie forsowanie amerykańskiego stanowiska w sprawie zakazu uczestnictwa w budowie sieci 5G dla chińskiego Huawei. Drugi problem to toczące się w Kanadzie postępowanie ekstradycyjne wiceprezes Huawei Meng Wanzhou, zatrzymanej w 2018 r. na wniosek USA i powodujące stałe napięcia w relacjach Kanady z Chinami.

Trump picks former Bush envoy Aldona Wos as next ambassador to Canada - The Globe and Mail https://t.co/GQ1lPB0n5p — Robert Fife (@RobertFife) June 23, 2019

Sands zwrócił też uwagę, że "każdy w Ottawie już wie, jak się kontaktować z Białym Domem, więc ambasadora można pominąć". Wos będzie więc musiała udowodnić swoją użyteczność dla amerykańskiej dyplomacji w Kanadzie. Ponadto będzie ona ambasadorem podczas kampanii prezydenckiej w USA, a "Kanadyjczycy mają swoje poglądy, nawet rząd Kanady będzie miał swoje opinie o tym, kto się w Ottawie podoba"- powiedział Sands.

WIDEO - Stoch o krok od historycznego wyczynu. Małysz: trzeba podejść do tego spokojnie i wykonać swoją pracę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP