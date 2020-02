Puchar Świata w skokach narciarskich. Żyła wygrał zawody w Bad Mitterndorf

Piotr Żyła wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Bad Mitterndorf. To jego drugie zwycięstwo w zawodach tej rangi w karierze. Piąte miejsce zajął w sobotę Dawid Kubacki, a siódme Kamil Stoch.

Na kolejny pucharowy triumf Żyła czekał prawie siedem lat. Poprzedni odniósł 13 marca 2013 roku w Oslo. Na skoczni Kulm o zaledwie 0,3 pkt wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca. Trzeci był prowadzący w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Austriak Stefan Kraft.

Po pierwszej serii Żyła zajmował trzecie miejsce. Uzyskał w niej 225,5 m, 4,5 m mniej od prowadzącego wówczas Niemca Karla Geigera.

Na prowadzeniu był też Kubacki

Drugi był Kraft - 224,5 m, a czwarty Zajc - 222,5 m. Spore szanse w walce o podium na półmetku mieli również piąty Japończyk Ryoyu Kobayashi - 224 m i Kubacki - 226 m, których od Żyły dzieliło niespełna sześć punktów.

Kubacki po swojej drugiej próbie (217 m) objął prowadzenie. Nie odebrał mu go Kobayashi, który skoczył tylko 207,5 m. Udało się to natomiast Zajcowi - 225 m. Po Słoweńcu na belce usiadł Żyła i choć osiągnął od niego 5,5 m mniej, to przewaga z pierwszego skoku i większa premia za niekorzystny wiatr pozwoliły mu zostać liderem.

Jeszcze słabiej zaprezentowali się Kraft (214,5 m) oraz Geiger (213 m) i ostatecznie przegrali z Polakiem odpowiednio o 3,9 pkt oraz 4,0 pkt.

Murańka i Stękała bez awansu do drugiej serii

W finale bardzo dobrze zaprezentował się Stoch. 231,5 m było najlepszym wynikiem drugiej serii i pozwoliło awansować trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu z 10. na siódmą pozycję.

Na 24. miejscu uplasował się Jakub Wolny, a na 30. Aleksander Zniszczoł. Na półmetku Wolny był 14., jednak w drugiej próbie spisał się znaczniej słabiej. Zniszczoł natomiast w finałowej "30" zawodów PŚ znalazł się po ponad trzech latach przerwy.

Do drugiej serii nie awansowali 35. Andrzej Stękała i 46. Klemens Murańka.

W klasyfikacji generalnej PŚ Kraft ma 78 punktów przewagi nad drugim Geigerem. Trzecie miejsce zajmuje Kubacki - 188 pkt straty.

Żyła blisko Kryształowej Kuli

To były pierwsze w tym sezonie zawody na mamuciej skoczni. Żyła objął więc prowadzenie w walce o małą Kryształową Kulę w lotach. Zdobyć jej nie udało się żadnemu Polakowi.

W sezonie 2019/20 pozostały jeszcze dwa konkursy w tej specjalności - w niedzielę w Kulm oraz 15 marca na zakończenie cyklu w norweskim Vikersund.

