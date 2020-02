Odkopano prehistoryczną skorupę żółwia o wielkości samochodu

Stupendemys geographicus, pływający przed milionami lat w rzekach i jeziorach na północy Ameryki Południowej, dwukrotnie przerastał największy dziś gatunek żółwia - żółwia skórzastego (Dermochelys coriacea).

Jedyny taki gatunek

Pierwsze skorupy wymarłego Stupendemys geographicus odkopano w latach 70. ubiegłego wieku. Przez lata naukowcy próbowali ustalić szczegóły życia tego gada.

