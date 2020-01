Tajna misja w Australii. Ratowali z pożarów prehistoryczny gatunek drzew

Akcja ta, określona przez australijskie władze jako "tajna misja", została przeprowadzona w bliżej nie sprecyzowanym miejscu w jednym z kanionów w Górach Błękitnych na północny zachód od Sydney - poinformował minister ochrony środowiska stanu nawiedzonego przez olbrzymie pożary lasów w Nowej Południowej Walii, Matt Kean.

ZOBACZ: Polscy strażacy pomogą w Australii? Jest deklaracja szefa rządu

- To zupełnie bezprecedensowa akcja ochrony środowiska - powiedział minister minister.

The Wollemi Pines outlasted the dinosaurs and thanks to the mammoth efforts of NPWS they look like they will survive these bushfires https://t.co/LKOHLeOOkk