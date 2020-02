Konwencja wyborcza Andrzeja Dudy. Wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego

- W polityce tak naprawdę można albo iść naprzód, albo stać w miejscu, a nawet się cofać. Dzięki tej wielkiej zmianie, którą zapoczątkował Andrzej Duda, Polska poszła naprzód, Polska ruszyła naprzód - mówił Morawiecki.

Szef rządu zwracając się do uczestników konwencji stwierdził, że widzi tu wielki entuzjazm i wielką energię. - Jestem przekonany, że jeśli będzie taka energia przez najbliższe 85 dni, to zwyciężymy - powiedział. Na te słowa uczestnicy konwencji odpowiedzieli okrzykiem: "Zwyciężymy".

- Nikt nie jest tak zmotywowany, aby zwyciężyć w najbliższych wyborach jak ty - dodał szef rządu zwracając się do Andrzeja Dudy.

"Sto lat" dla pary prezydenckiej

Szef rządu przyznał podczas konwencji inaugurującej kampanię wyborczą Andrzeja Dudy, że lubi czasami "pobawić się w historię alternatywną" i "pomyśleć, co by było, gdyby". - Teraz często myślę sobie, jak wyglądałaby Polska - i ciarki przechodzą mi po plecach - gdyby pięć lat temu w wyborach prezydenckich nie wygrał Andrzej Duda - mówił Morawiecki.

- Przede wszystkim nie mielibyśmy tak wspaniałej pierwszej damy, która tak pięknie reprezentuje majestat Rzeczypospolitej - oświadczył premier. - Dziękujemy i przy okazji serdecznie gratulujemy, bo nasza najwspanialsza na świecie pierwsza para obchodzi 25 lat swojego wspaniałego pożycia małżeńskiego. Może zaśpiewamy sto lat? - zaproponował szef rządu, a zgormadzeni w Hali Expo odśpiewali na cześć pary prezydenckiej gromkie "sto lat".

"Doskonale wie, że przed nami jeszcze długa droga"

Morawiecki stwierdził, że bez prezydentury Andrzeja Dudy Polska nie miałaby szansy na zmianę, której doświadczyła. - Andrzej Duda był tą iskrą, która roznieciła patriotyczny ogień, tą iskrą, która doprowadziła do głębokiej zmiany, głębokiej przebudowy społecznej, do demokratyzacji życia społecznego - mówił premier.

WIDEO: całe przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego

Zdaniem Morawieckiego, Andrzej Duda spowodował, że życie polskich rodzin jest dzisiaj znacznie godniejsze. - On doskonale wie, że przed nami jeszcze długa droga, że mamy ambitne cele, że jeszcze dużo nam przyjdzie przezwyciężyć przeszkód i pójść pod górę, ale on ma do tego siłę, siłę woli, odwagę, determinację. Z nim razem przebudujemy Polskę w szczęśliwy, dumny kraj, dumne państwo - podkreślił szef rządu.