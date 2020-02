Kamiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wotum nieufności

Za udzieleniem wotum nieufności Kamińskiemu opowiedziało się 216 posłów, przeciwko było 233, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Wniosek poparły wszystkie opozycyjne kluby: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-Kukiz15 oraz koło Konfederacji. Przeciwko był klub PiS.

W obronie swego ministra wystąpił m.in. premier Mateusz Morawiecki, który przekonywał, że Kamiński to "najlepszy koordynator służb specjalnych, jakiego miała Polska od bardzo dawna".

"Mamy państwo, w którym służby dopuściły do tak wielu afer"

Kamiński w odpowiedzi na zarzuty posłów opozycji zapewniał, że ma dla funkcjonariuszy "zawsze ten sam przekaz - złodziej jest złodziejem, a to, jaką partyjną legitymację nosi, nie ma znaczenia".

Wniosek o wotum nieufności podczas debaty przedstawił szef klubu PO Borys Budka. - Każdy przyzwoity poseł i każda przyzwoita posłanka powinni wstydzić się za to, że zamiast porządku, bezpieczeństwa i silnego państwa mamy państwo, w którym służby dopuściły do tak wielu afer, że w tym krótkim wystąpieniu nie sposób ich wszystkich wymienić - mówił.

ZOBACZ: Środkowy palec posłanki PiS. Dziambor: twierdzi, że poprawiała sobie oko

Zarzucał Kamińskiemu doprowadzenie do "największej w historii zapaści służb". - Symbolem waszego rządu i nieudolności ministra będzie to, że dopuścił do tego, że nawet CBA zostało okradzione z własnych pieniędzy, to jest dzisiaj symbol i sukces tego ministra - "republika banasiowa" - stwierdził Budka.

- Przecież to pan panie ministrze i pana koledzy wpuścili do Najwyższej Izby Kontroli człowieka, który zasłynął z tego, że oszukiwał wszystkich - premiera Mateusza Morawieckiego, kolegów partyjnych, służby. Chyba że, jak mówią niektórzy, działo się to za przyzwoleniem tych służb i było to celowe działanie - dodał szef PO.

"Wniosek jest kwintesencją totalnej opozycji"

W odpowiedzi Jarosław Krajewski (PiS) podkreślił, że wniosek KO jest "całkowicie bezzasadny, oparty na insynuacjach, kłamstwach i niesprawdzonych informacjach".

- Jest to tylko i wyłącznie polityczny atak opozycji spod znaku PO na ministra Kamińskiego - jednego z najbardziej uczciwych i ideowych polityków w polskim życiu publicznym - uznał.

- Państwa wniosek jest teraz kwintesencją totalnej opozycji. Maski opadły - widzimy dokładnie to samo, co było za Grzegorza Schetyny i teraz za Borysa Budki. Ten wniosek nie jest merytoryczny, dominują tutaj przypuszczenia zamiast faktów - dodał poseł PiS.

Następnie na zarzuty opozycji odpowiedział sam Kamiński. - Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec mnie, jako koordynatora służb specjalnych, przyjmuję z pełnym spokojem. Funkcję tę pełnię od czterech lat, a od ponad pół roku pełnię dodatkowo funkcję ministra spraw wewnętrznych, jestem członkiem rządu odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli. Powierzone mi funkcję wykonuję mając zawsze w pamięci, że obowiązki, które realizuję dotyczą wszystkich obywateli, niezależnie od ich poglądów politycznych - zapewnił.

Kamiński: gdy CBA ujawnia korupcyjną działalność wpływowych ludzi, stosują obronę przez atak

Zdaniem Kamińskiego, korupcja prawie zawsze dotyczy ludzi wpływowych - polityków, urzędników, menadżerów. - Ludzie ci, kiedy zostanie przez CBA ujawniona ich korupcyjna działalność, niemal zawsze stosują tę samą metodę obrony: przez atak, skrajne upolitycznienie sprawy - mówił.

ZOBACZ: "Buty będą kosztować trzysta dziesięć złotych". CBA rozszyfrowało kod rozmów Kwaśniewskiej

- Jeśli łapówkarz jest z opozycji, to oczywiście mamy do czynienia z brutalnym działaniem policji politycznej skierowanym przeciwko oponentom władzy, a jeśli łapówkarz jest z obozu rządzącego, to mamy do czynienia z brutalną walką buldogów pod dywanem, amoralną, frakcyjną, świadczącą o upadku państwa - powiedział.

Według Kamińskiego, "sugerowanie, że CBA walcząc z korupcją widzi tylko jedną stronę sceny politycznej jest po prostu kłamstwem".

- Wśród osób, które w wyniku działań tej służby usłyszeli zarzuty są byli i obecni parlamentarzyści zarówno związani z opozycją, jak i z obozem rządzącym. Jest senator Stanisław G. i senator Stanisław K., jest poseł Stefan N. i poseł Mariusz Antoni K. Te same zasady dotyczą władz spółek Skarbu Państwa, samorządowców i urzędników państwowych - przypomniał.

Dodał, że kiedy w 2015 r. przejmował nadzór nad polskimi służbami specjalnymi "w ich szeregach było jeszcze 500 funkcjonariuszy SB".

- Dziś nie ma żadnego. W ten nie tylko symboliczny sposób ostatecznie zerwaliśmy więź polskich służb specjalnych z komunistyczną bezpieką - powiedział.

Kropiwnicki zasłabł podczas przemawiania

W imieniu KO głos zabrał poseł Robert Kropiwnicki, który w trakcie swojego wystąpienia zasłabł i opuścił salę w asyście posłów KO oraz ratowników medycznych.

WIDEO: Poseł Kropiwnicki zasłabł na mównicy

Marszałek Sejmu ogłosiła kilkuminutową przerwę. Po wznowieniu obrad Marcin Kierwiński (KO) zaprezentował stanowisko swego klubu. - Od pięciu lat minister Kamiński niszczy polskie służby specjalne. Od pięciu lat minister Kamiński robi wszystko, aby polskie służby specjalne nie działały w interesie państwa polskiego, ale aby działały tylko i wyłącznie w interesie polityków PiS. Polskie służby specjalne zarządzane przez Mariusz Kamińskiego dbają tylko o jedną rzecz - bezkarność polityków PiS - mówił poseł KO.

Opinię taką podzielili przedstawiciele Lewicy i PSL-Kukiz15. - Jak dziś wyglądają polskie służby? Manipulacje, insynuacje, przecieki medialne i śledztwa polityczne, przekraczanie uprawnień, wymuszanie zeznań, fałszowanie dokumentów, oskarżanie i nękanie niewinnych. To są służby za czasów PiS – mówił Krzysztof Gawkowski (Lewica).

- Zmieniliście służby specjalne w prywatną policję polityczną, która gnębi waszych politycznych oponentów, a chroni swoich – ocenił.

"Ile razy będziemy robili nocne posiedzenia, aby ukryć świństwa PiS"

Według Gawkowskiego, to co PiS zrobił w służbach, w tym pozbawienie ich nadzoru, odpowiada "klasycznej definicji układu mafijnego", a służby zamiast tropić afery dowiadują się o nich z mediów.

- Ile razy jeszcze będziemy robili posiedzenia w nocy, żeby ukryć świństwa PiS, i ile osób musi zemdleć – pytał, nawiązując do zasłabnięcia posła Kropiwnickiego.

Pokazując Kamińskiemu kajdanki Gawkowski powiedział: - To są kajdanki, których chcieliście użyć przeciwko państwu Kwaśniewskim. One wcześniej czy później trafią na ręce osób, które łamały prawo. Dzień sądu nadejdzie.

Korwin-Mikke: jestem rozczarowany działaniem Kamińskiego

Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział zaś, że "nie chodzi o dymisję jednego czy drugiego ministra czy nawet o cały rząd".

- Chodzi o patologiczną filozofię państwa, które nie jest w rękach obywateli, nie ma nadzoru nad służbami specjalnymi. Potrzebna jest całościowa zmiana, rządy autorytarne muszą zostać zdymisjonowane - stwierdził.

Głos zabrał także Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji. - Panie Mariuszu, wierzyłem w pana, liczyłem na pana, popierałem pana – zwrócił się z kolei do Kamińskiego.

- Liczyłem, że przy poparciu prezydenta oczyści pan to bagno, jakim jest polskie życie polityczne. Jestem pana działaniem głęboko rozczarowany – oświadczył.

WIDEO - Strajk w szpitalu na Śląsku. "Nastroje są bojowe" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP