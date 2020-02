Środkowy palec posłanki PiS. Dziambor: twierdzi, że poprawiała sobie oko

Przed głosowaniem odbyła się dyskusja, podczas której posłowie opozycji wskazywali na stronniczość programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej. TVP bronili posłowie PiS, m.in. poseł tej partii Marek Suski oraz posłanka Joanna Lichocka, która jako sprawozdawca noweli zastąpiła posłankę Joanny Scheuring-Wielgus (Lewica). Lichocka oceniła m.in., że uchwała Senatu rekomendująca odrzucenie rekompensaty jest skandaliczna. Przekonywała, że media publiczne w obecnym kształcie, w tym TVP, są - jak mówiła - "potrzebne Polakom".

Według relacji parlamentarzystów, Lichocka po swoim wystąpieniu z mównicy sejmowej pokazała obraźliwy gest środkowego palca posłom Koalicji Obywatelskiej, którzy zgłosili poprawkę ws. przekazania 1,95 mld zł na onkologię.

"Hańba" - napisała Agnieszka Pomaska (KO). Artur Dziambor (Konfederacja) napisał z kolei, iż Lichocka twierdzi, że "poprawiała sobie oko".

Tego samego dnia walczyła z hejtem

Joanna Lichocka była m.in. jedną z inicjatorek uchwały, którą w czwartek przyjął Sejm, a która dotyczyła potępienia wygwizdania prezydenta w trakcie państwowych uroczystości w Pucku i Wejherowie.

- Chcemy zwrócić uwagę na to, że w walce politycznej muszą być granice i tymi granicami jest prestiż państwa, autorytet polskiego państwa, szacunek do instytucji polskiego państwa. Ta uchwała powstała z poczucia smutku i zażenowania, że część klasy politycznej jest w takim kryzysie postrzegania czym są wartości związane z polskim państwem - powiedziała Lichocka.

"Przesunęła palcem pod okiem, energicznie, bo byłam zdenerwowana"

Kiedy w mediach społecznościowych zarzucono jej "hipokryzję i chamstwo", Lichocka odniosła się do sprawy.

"Gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej to bym to zrobiła" - napisała na Twitterze posłanka. Zapewniała, że dwukrotnie przesunęła palcem pod okiem, "energicznie, bo byłam zdenerwowana".

Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo byłam zdenerwowana. Nic więcej , a politycy PO sądzą po sobie. To ich styl.