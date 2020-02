LOT kolejny raz przedłuża zawieszenie połączeń między Warszawą a Pekinem

W związku z epidemią koronawirusa, Polskie Linie Lotnicze LOT kolejny raz przedłużyły zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem - tym razem do 28 marca br. - poinformował w czwartek p.o. rzecznika LOT Michał Czernicki.

- Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą a Pekinem do 28 marca br. Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT - przekazał Czernicki.

ZOBACZ: Opozycja apeluje o zawieszenie połączeń lotniczych z Chinami. "Bezpieczeństwo, a nie zyski"

31 stycznia zarząd LOT-u poinformował, że zawiesza rejsy do stolicy Chin do 9 lutego br. W ubiegłym tygodniu przewoźnik przedłużył zawieszenie tych połączeń do 29 lutego br.

- Nadal bacznie monitorujemy sytuację epidemiologiczną na całym świecie i pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego - powiedział rzecznik.

WIDEO - 9-letnia Chinka z wysoką gorączką w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Wiceminister zdrowia potwierdza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP