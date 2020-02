Samolot lecący z Warszawy do Seulu musiał zawrócić przez złe warunki atmosferyczne

Samolot linii LOT lecący z Warszawy do Seulu przez złe warunki atmosferyczne musiał zawrócić na lotnisko - przekazał w poniedziałek PAP p.o. rzecznika prasowego LOT-u Michał Czernicki.

- Krótko po starcie rejsu z Warszawy do Seulu samolot wleciał w okolice bardzo silnych wyładowań atmosferycznych, dlatego też pilot podjął decyzję, żeby zawrócić maszynę do Warszawy. Odbyło się to zgodnie ze standardowymi procedurami lądowania - powiedział Michał Czernicki.

Dodał, że nie było konieczności zrzutu paliwa, a masa samolotu była odpowiednia do wylądowania w Warszawie. - Stąd też po okrążeniu lotniska w Warszawie piloci posadzili maszynę na pasie - poinformował Michał Czernicki.

RCB ostrzega

Sztorm Ciara, nazywany w Niemczech orkanem Sabine, który nadciągnął nad kraje Europy północnej, spowodował perturbacje komunikacyjne; odwołano wiele lotów, a w Niemczech zawieszono też część połączeń kolejowych.

W niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczenstwa poinformowało, że nad Polskę nadciąga głęboki i rozległy niż nazwany przez Niemców "Sabina". ego kulminacja miała nastąpić w nocy. Także w niedzielę IMGW w związku z tym wydał dla całego kraju alerty 2. i 3. stopnia przed wiatrem.

Najbardziej wiać będzie w górach. W Karpatach do 130 km/h, a w Sudetach nawet do 180/200 km/h.

W całym kraju strażacy byli wzywani już kilkaset razy.

