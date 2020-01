Kolejne linie lotnicze wstrzymują loty do Chin z powodu koronawirusa

Linie lotnicze Air France ogłosiły w czwartek, że w związku z epidemią koronawirusa do 9 lutego wstrzymują wszystkie zaplanowane loty do i z Chin kontynentalnych.

Przewoźnik w oświadczeniu poinformował rónież, że pasażerowie z rezerwacjami na loty do 29 lutego włącznie mogą ubiegać się o zwrot kosztów lub bezpłatnie przesunąć lot na inny termin.

Wcześniej w czwartek związki zawodowe reprezentujące personel pokładowy Air France poinformowały, że zażądały wstrzymania lotów do Chin kontynentalnych.

Linie już 22 stycznia do odwołania wstrzymały wszystkie loty do i z miasta Wuhan, które jest epicentrum epidemii koronawirusa.

Odwołane i zawieszone loty

Na odwołanie lub zawieszenie lotów do Chin zdecydowało się wielu przewoźników. Wybrane loty do Chin odwołały linie Air Canada. Air India odwołały loty na trasie Bombaj-Delhi-Szanghaj od 31 stycznia do 14 lutego.

Air Seoul i Ethiopian Airlines zawiesiły wszystkie loty do Chin. EgyptAir i indonezyjskie linie Lion Air zapowiedziały podjęcie takiego samego kroku od soboty. British Airways na miesiąc odwołały wszystkie loty do Chin kontynentalnych. Zawieszenie wszystkich bezpośrednich lotów do Chin zapowiedziała Ukraina.

Do 9 lutego wstrzymano loty Lufthansy, Swiss i Austrian Airlines do i z Chin kontynentalnych. Linie te nie przestają jednak latać do Hongkongu.

American Airlines ogłosiły zawieszenie lotów z Los Angeles do Pekinu i Szanghaju od 9 lutego do 27 marca. Finnair do końca marca wstrzymał loty z Helsinek do Nankinu i Pekinu. Skandynawskie SAS zawiesiły wszystkie loty do i z Szanghaju i Pekinu od 31 stycznia do 9 lutego. Amerykańskie linie United ogłosiły, że wstrzymują 24 loty do Pekinu, Hongkongu i Szanghaju między 1 a 8 lutego ze względu na "znaczne obniżenie zainteresowania" biletami.

Hongkońskie Cathay Pacific Airways zapowiedziały stopniowe ograniczanie lotów do i z Chin kontynentalnych od 30 stycznia do końca marca. Turkish Airlines ogłosiły zmniejszenie częstotliwości lotów do Pekinu, Kantonu, Szanghaju i Xian między 5 a 29 lutego.

Air Tanzania zapowiedziały, że przełożą na inny termin swój pierwszy rejs do Chin, który był zaplanowany na luty.

