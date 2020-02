Ponad 5 tys. podpisów pod wnioskiem do PKW o rejestrację komitetu Andrzeja Dudy

Do Państwowej Komisji Wyborczej trafił we wtorek wniosek o rejestrację komitetu wyborczego Andrzeja Dudy wraz z ponad 5 tys. podpisów poparcia - poinformował szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

- Właśnie składamy wymagane dokumenty do rejestracji komitetu wyborczego Andrzeja Dudy, wraz z ponad pięcioma tysiącami podpisów poparcia, wobec wymaganego tysiąca. Teraz czekamy na wydanie postanowienia przez Państwową Komisję Wyborczą w sprawie rejestracji komitetu - oświadczył Sobolewski przed siedzibą PKW.

Jak zapewnił, cały czas zbierane są podpisy pod kandydaturą Andrzeja Dudy. - Chcemy ich zebrać więcej niż pięć lat temu - wówczas było to ponad półtora miliona podpisów - dodał szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne.

Komitety wyborcze można tworzyć do 16 marca



Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata. Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.



PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację, a także pozyskiwać i wydatkować środki.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać minimum 100 tys. podpisów; jest na to czas do 26 marca.



Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.

