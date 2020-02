Zapłacili za pobyt w... nieistniejącej kwaterze. Oszukanych jest więcej

Co roku, w trakcie sezonu, na portalach ogłoszeniowych pojawia się coraz więcej ogłoszeń wynajmu domków i apartamentów, które po prostu nie istnieją. Istnieją za to ich klienci, którzy przed wyjazdem wpłacają zaliczki, a na miejscu okazuje się, że noclegu nie ma. Dla pary z Wieliczki skończyło się to powrotem do domu jeszcze tego samego dnia. Zobacz reportaż "Interwencji".