Na zachodzie Polski nadal silny wiatr. Ostrzeżenie IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w województwach opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i w północnych powiatach województwa pomorskiego. Prędkość wiatru może wynieść w porywach do 90 km/h. A wysoko w górach nawet do 150 km/h.

Jak podaje IMGW, alerty pierwszego stopnia obowiązują do godz. 1 rano we wtorek. Wiatr będzie wiał z zachodniej i zachodnio-południowej Europy ze średnią prędkością 50 km/h, chociaż lokalnie może osiągnąć prędkość do 90 km/h. A wysoko w górach nawet do 150 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Przy ostrzeżeniu tym należy się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

W związku z zagrożeniem mogą się pojawiać utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwe jest ich odwołanie. Zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak informuje zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz, wciąż tysiące gospodarstw są pozbawione dostaw prądu. Najwięcej w woj. śląskim (ponad 12 tys.) i woj. świętokrzyskim, gdzie - według informacji PGE Dystrybucja Skarżysko - po godz. 22 prądu pozbawionych był ok. 4,5 tys. budynków.

Dostaw prądu nadal pozbawionych jest 42 718 odbiorców (najwięcej w woj.: śląskim – 12 267, świętokrzyskim – 6000 i małopolskim – 4 411). Uszkodzonych zostało 466 budynków mieszkalnych (najwięcej w woj. podkarpackim – 305) i 116 gospodarczych (najwięcej w woj. małopolskim – 95). — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) February 10, 2020

Świętokrzyscy strażacy w poniedziałek wyjeżdżali 60 razy, by usuwać skutki wichury, która przeszła nad regionem. Interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew i połamanych konarów.

- W czterech przypadkach były to niewielkie uszkodzenia dachów na budynkach. Uszkodzona została ścianie budynku w Koprzywnicy w powiecie sandomierskim. Otrzymaliśmy też zgłoszenie o uszkodzonej ścianie budynku mieszkalnego w Wyszmontowie w powiecie opatowskim - powiedział st.asp. Piotr Naszydłowski z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Kielcach.

Wichura uszkodziła też 12 odcinków linii średniego napięcia. Bez prądu jest w regionie obecnie około 4,5 tys. odbiorców. - Najwięcej awarii jest w okolicach Jędrzejowa, Końskich i Skarżyska-Kamiennej – poinformowała Anna Szcześniak, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Skarżysko.

emi/grz/ PAP/ Polsat News