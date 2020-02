Oscary 2020. Zobacz wyniki we wszystkich kategoriach

W kategorii najlepszy film "Parasite" pokonał "1917" Sama Mendesa, "Irlandczyka" Martina Scorsese, "Jokera" Todda Phillipsa, "Historię małżeńską" Noaha Baumbacha, "Jojo Rabbit" Taiki Waititiego, "Le Mans '66" Jamesa Mangolda, "Małe kobietki" Grety Gerwig oraz "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino.

Bong Joon-ho został w nocy z niedzieli na poniedziałek uhonorowany również Oscarem za najlepszą reżyserię za film "Parasite". Południowokoreański reżyser pokonał Sama Mendesa ("1917"), Todda Phillipsa ("Joker"), Martina Scorsese ("Irlandczyk") oraz Quentina Tarantino ("Pewnego razu... w Hollywood").

"Parasite" został w nocy z niedzieli na poniedziałek nagrodzony także Oscarem w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Statuetki nie otrzymało "Boże Ciało" Jana Komasy.

Obraz Bonga Joon-ho zwyciężył rywalizację z "Bólem i blaskiem" Pedro Almodovara, "Nędznikami" Ladja Ly, "Krainą miodu" Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanova oraz "Bożym Ciałem" Jana Komasy. ZOBACZ: "Wbił mnie w fotel". Konieczna o filmie "Boże Ciało" Wcześniej południowokoreańska produkcja była wyróżniona m.in. canneńską Złotą Palmą i Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego i nagrodą BAFTA za najlepszy film nieanglojęzyczny. Phoenix i Zellweger ze statuetkami

Joaquin Phoenix odebrał w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara za tytułową rolę w filmie "Joker" Todda Phillipsa. W wyścigu po Oscary Phoenix pokonał Adama Drivera ("Historia małżeńska"), Antonio Banderasa ("Ból i blask"), Jonathana Pryce'a ("Dwóch papieży") i Leonardo DiCaprio ("Pewnego razu... w Hollywood").

Za rolę najsłynniejszego psychopaty w historii popkultury nagrodzono go już wcześniej m.in. Złotym Globem dla najlepszego aktora w dramacie, nagrodą BAFTA w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy i nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. ZOBACZ: Rozdanie nagród BAFTA. "1917" wielkim wygranym Renee Zellweger odebrała w nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła ją za kreację Judy Garland, amerykańskiej gwiazdy o złamanym życiorysie w filmie "Judy" Ruperta Goolda. Pozostałymi nominowanymi w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa były Charlize Theron ("Gorący temat"), Scarlett Johansson ("Historia małżeńska"), Saoirse Ronan ("Małe kobietki") oraz Cynthia Erivo ("Harriet"). Kreacja Judy Garland przyniosła Zellweger także m.in. Złoty Glob dla najlepszej aktorki w dramacie i nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Sprawdź rozstrzygnięcia we wszystkich kategoriach:

NAJLEPSZY FILM:

"Parasite"

"1917"

"Joker"

"Historia małżeńska"

"Jojo Rabbit"

"Irlandczyk"

"Małe Kobietki"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Le Mans ’66"





NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY:

"Parasite"

"Boże Ciało"

"Kraina Miodu"

"Nędznicy"

"Ból i blask”

NAJLEPSZY REŻYSER:

Joon-ho Bong - "Parasite"

Sam Mendes - "1917"

Todd Philips - "Joker"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Martin Scorsese - "Irlandczyk"

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA:

Renée Zellweger - "Judy"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Scarlet Johansson - "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Cynthia Erivo - "Harriet"





NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY:

Joaquin Phoenix - "Joker"

Antonio Banderas - "Ból i blask"

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu...w Hollywood"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"



NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Kathy Bates - "Richard Jewell"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY:

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Jojo Rabbit"

"Dwóch papieży"

"Irlandczyk"

"Joker"

"Małe Kobietki"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Parasite"

"1917"

"Na noże"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Historia małżeńska"

NAJLEPSZE ZDJĘCIA:

"1917"

"Joker"

"Pewnego razu w... Hollywood"

"Irlandczyk"

"Lighthouse"

NAJLEPSZY MONTAŻ:

"Le Mans ’66"

"Joker"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Parasite"

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE:

"1917"

"Avengers: Koniec gry"

"Irlandczyk"

"Król lew"

"Star Wars: Skywalker. Odrodzenie"

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA:

"Gorący temat"

"Joker"

"Judy"

"Czarownica 2"

"1917"

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:

"Pewnego razu w... Hollywood"

"1917"

"Jojo Rabbit"

"Parasite"

"Irlandczyk"

NAJLEPSZE KOSTIUMY:

"Małe Kobietki"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"





NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA:

"Joker"

"1917"

"Małe Kobietki"

"Historia Małżeńska"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"

NAJLEPSZA PIOSENKA:

(I'm gonna) love me again - "Rocketman"

I can't let you throw yourself away - "Toy Story 4"

I'm standing with you - "Przypływ wiary"

Into the Unknown - "Kraina Lodu 2"

Stand Up' - "Harriet"

NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU:

"Le Mans ’66"

'Ad Astra"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

NAJLEPSZY DŹWIĘK:

"1917"

"Joker"

"Ad Astra"

"Le Mans ‘66"

"Pewnego razu w... Hollywood"

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY:

"Amerykańska fabryka"

"Krawędź demokracji"

"For Sama"

"Kraina miodu"

"The Cave"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:

"Hair love"

"Sister"

"Kitbull"

"Mémorable"

"Daughter"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI:

"The Neighbors' Window"

"Brotherhood”

"Saria”

"Siostra”

"Klub piłkarski Nefta"





NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:

"Toy Story 4"

"Klaus"

"Jak wytresować smoka 3"

"Zgubiłam swoje ciało"

"Praziomek"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY:

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)"

"Pokonani przez życie"

"In the Absence"

"Walk Run Cha-Cha"

"St. Louis Superman"

luq/ polsatnews.pl