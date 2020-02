"Duda, jesteś wstydem narodu". Manifestanci podczas przemówienia prezydenta w Pucku

- Powrót Polski nad morze należał do najważniejszych wydarzeń, które Polskę ukształtowały i budowały naszą historię - mówił prezydent Andrzej Duda w Pucku (Pomorskie) podczas poniedziałkowych uroczystości z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem.

- Chcę pokłonić się Pomorzu, Kaszubom, ludziom tej ziemi, pokoleniom i grobom tych, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli - mówił prezydent. - Bóg wam zapłać za waszą służbę, za waszą niezłomną wierność Pomorzu, Polsce, Bałtykowi; za to wszystko, dzięki czemu możemy być także tu dzisiaj, razem stać na polskim wybrzeżu, nad Zatoką Pucką, patrząc na wody zatoki i wody Bałtyku, tego małego i wielkiego morza i być razem z wami, trzymając się za ręce mówić: "Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy". Szczęść wam Boże, Kaszubi"- powiedział Andrzej Duda.

"Przestańcie kraść, wyPAD 2020"

Przez większość prawie 10-minutowego wystąpienia prezydenta słychać było głośne gwizdy i hasła skandowane przez manifestantów, którzy zgromadzili się po drugiej stronie nabrzeża. Krzyczeli m.in. takie jak: "Kłamca", "Będziesz siedział".

Demonstrujący mieli też ze sobą transparenty m.in. "Przestańcie kraść, wyPAD 2020" i "Duda, jesteś wstydem narodu".

WIDEO: Manifestanci gwizdali i skandowali hasła m.in.: "Kłamca", "Będziesz siedział"

Na profilu Kancelarii Prezydenta opublikowano nagranie, na którym widać, że część mieszkańców przywitała głowę państwa w zupełnie inny sposób. Przy wpisie na profilu pojawił się komentarz: "Puck, Władysławowo, Wejherowo, do zobaczenia!"

"Mieszkańcy? To wciąż grupka tych samych kilku(nastu?) zadymiarzy z KOD"

Wieczorem wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zasugerował, że poniedziałkowe wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku było zakłócane przez działaczy KOD. To odpowiedź na ocenę rzecznika PO Jana Grabca, który stwierdził, że wśród mieszkańców Pucka podczas wystąpienia Dudy nie było widać entuzjazmu.

Grabiec ocenił na Twitterze, że podczas wizyty Andrzeja Dudy w Pucku "entuzjazmu mieszkańców nie było widać". "A to dopiero początek... W kampanii wyborczej Andrzej Duda zacznie być traktowany przez Polaków nie jak głowa państwa, ale jak jeden z wielu kandydatów na prezydenta, do tego z kartoteką zapisaną łamaniem Konstytucji" - dodał Grabiec.

"Rzecznik największej partii opozycyjnej zapowiada zakłócanie publicznych wystąpień prezydenta Andrzeja Dudy" - ocenił Fogiel. Poddał też w wątpliwość, że to mieszkańcy Pucka zakłócili uroczystości z udziałem prezydenta i zasugerował, że byli to działacze Komitetu Obrony Demokracji (KOD). "Mieszkańcy? To wciąż grupka tych samych kilku(nastu?) zadymiarzy z KOD, znanych z podobnych akcji. No i gratuluję szacunku dla państwowej uroczystości" - napisał w odpowiedzi Fogiel.

Duda podpisał "Przesłanie do następnych pokoleń"

Podczas ceremonii Andrzej Duda podpisał "Przesłanie do następnych pokoleń", które wraz z innymi okolicznościowymi dokumentami umieszczono w kapsule czasu pod repliką słupka zaślubinowego z 1920 r. Dla uczczenia 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem wojsko oddało 12 salw armatnich.

Po zakończeniu przemówienia prezydenta śmigłowiec Marynarki Wojennej zrzucił symbolicznie wiązankę kwiatów na wody Zatoki Puckiej.

PUCK | Śmigłowiec Marynarki Wojennej zrzucił symbolicznie wiązankę kwiatów w setną rocznicę zaślubin Polski z Morzem. pic.twitter.com/hZXMjmnpPa — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 10, 2020

WIDEO: Pełne wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy



