LOT podjął decyzję ws. rejsów do Chin

PLL LOT wydłuża zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem do 29 lutego - poinformowała spółka we wtorek. Decyzja ma związek z epidemią koronawirusa.

Pod koniec ubiegłego miesiąca zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT zdecydował tymczasowo zawiesić od 31 stycznia do 9 lutego rejsy do Pekinu. We wtorek zdecydowano się przedłużyć to zawieszenie do końca lutego.

"Bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT jest naszym najwyższym priorytetem. W związku z komunikatami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą i Pekinem do 29 lutego br." - przekazała w komunikacie spółka.

LOT zaznaczył, że "bacznie monitoruje sytuację epidemiologiczną na całym świecie".

Normalnie samoloty polskiego przewoźnika latają bezpośrednio z Warszawy na dwa pekińskie lotniska: Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin (PEK) i Pekin-Daxing (PKX) siedem razy w tygodniu.

Liczba ofiar rośnie

W Europie przypadki koronawirusa stwierdzono jak dotąd we Francji, w Belgii, Niemczech, Finlandii, we Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W Chinach według danych opublikowanych we wtorek przez państwową komisję zdrowia liczba zainfekowanych wzrosła w poniedziałek do 20 438 osób. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło dotychczas łącznie 426 osób. Przypadki zakażenia stwierdzono w 25 krajach - zakażonych jest tam w sumie 151 osób; poza ChRL zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem.

