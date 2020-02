W Berlinie policzyli bezdomnych. Ponad połowa jest spoza krajów UE

Po raz pierwszy w Niemczech przeprowadzono akcję liczenia bezdomnych. W Berlinie jest ich co najmniej 2 tys. Blisko połowa to osoby pochodzące z krajów Unii Europejskiej. Nie wiadomo, ilu wśród nich to Polacy, bo liczący ze względu na ochronę danych osobowych, nie mogli pytać o narodowość.

W nocy ze środy na czwartek w ubiegłym tygodniu w Berlinie około 2600 osób przemierzało w nocy ustalone trasy w 12 dzielnicach niemieckiej stolicy spisując osoby żyjące na ulicy.

Ponad połowa spoza Unii

Całe przedsięwzięcie koordynuje landowe ministerstwo spraw socjalnych. Od kilkudziesięciu lat jest ono skazane przy planowaniu swoich działań na nieprecyzyjne szacunki dotyczące liczby bezdomnych w Berlinie. Mówią one o 6-10 tys. osób.

Podczas liczenia sprawdzano ulice, miejsca pod mostami, czy dworce. Nie wchodzono do żadnych prywatnych kwater, gdzie mogli nocować bezdomni.

Nie wiadomo ilu wśród nich to Polacy, gdyż liczący nie mogli pytać o narodowość, tylko o to, czy pochodzą z kraju należącego do Unii Europejskiej. Blisko połowa osób bezdomnych zadeklarowała, że pochodzi z kraju należącego do UE.

Pierwszy spis

Zapowiadając przedsięwzięcie jeszcze w październiku 2019 roku, stojąca na czele resortu spraw socjalnych landu Berlin Elke Breitenbach oznajmiła, że organizacje charytatywne i pracownicy socjalni od dawna domagają się spisu. - Im dokładniej wiemy, ile osób żyje na ulicy, w jakim języku mówią i jakiej płci są to osoby, tym lepiej możemy zorganizować dla nich pomoc - uzasadniała, apelując jednocześnie do berlińczyków o pomoc.

Jest to pierwszy tego typu spis bezdomnych w Niemczech. Berlin korzysta w nim z doświadczeń takich miast jak Paryż, Nowy Jork, Bruksela czy Lizbona. W skład sztabu, koordynującego przeprowadzenie liczenia, oprócz urzędników wchodzą też naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy socjalni.

