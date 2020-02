Śledztwo w sprawie zmarłego lekarza z Wuhan. Internauci okrzyknęli go bohaterem

Za zgodą władz centralnych komisja wyśle zespół śledczy do Wuhanu w prowincji Hubei, by przeprowadził dochodzenie w sprawie związanej z lekarzem Li Wenliangiem - napisano w krótkim komunikacie. Nie podano żadnych dodatkowych szczegółów.

Zarzucono mu rozpowszechnianie plotek

Li był jedną z ośmiu osób, które jeszcze w grudniu ostrzegały innych przed epidemią wywołującego zapalenie płuc wirusa, ale zostały za to upomniane przez wuhańską policję. Zarzucono mu "rozpowszechnianie plotek" i nakazano zaprzestanie "nielegalnych działań".

Not gonna lie, I'm shook about Dr #LiWenliang's death. He was a 34-year-old doctor in seemingly way better health than me just a week ago... China is covering up the incident and making it worse. The date on the doc is Dec 30, the media didn't start reporting till late Jan... https://t.co/artjH02myX