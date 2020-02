Amerykanie zjedli ponad... miliard skrzydełek kurczaka w weekend Super Bowl

Tegoroczny finał rozgrywek ligi futbolu amerykańskiego Super Bowl śledziło średnio ok. 100 mln widzów - wynika ze statystyk dot. najważniejszego sportowego wydarzenia roku w Stanach Zjednoczonych, na które powołują się analitycy PIE.

Jak podkreślili, jednym z symboli tego sportowo-komercyjnego święta są reklamy emitowane w przerwach finału.

"W tym roku firmy płaciły średnio ponad 5,5 mln dol. za półminutową reklamówkę" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE". Padł też, jak napisano, kolejny rekord CPM, czyli kosztu dotarcia z reklamą do 1 tys. odbiorców. Wyniósł on blisko 55 dol., podczas gdy w 1967 r. - niespełna 9,5 dol.

LOVE this moment with me and @shakira literally seconds after we went off air!! We were so happy!! #MissionAccomplished #SuperBowlHalftime #LatinoGang #GirlsGirls #StrongerTogether pic.twitter.com/5SDACzvAX0