Nie tylko pierogi i kiełbasa. Amerykański serial o polskiej kuchni

Serial wyprodukowany przez American Public Television (APT) będzie także pokazany przez telewizję publiczną w Detroit, drugim po Chicago największym skupisku Amerykanów polskiego pochodzenia w rejonie Wielkich Jezior i przez inne stacje telewizyjne, wchodzące do systemu amerykańskiej telewizji publicznej.

Przewodniczką po polskiej kuchni, polskich obyczajach i polskiej kulturze w serialu "Flavor of Poland" jest wychowana w Chicago aktorka Aleksandra August. Urodzona w miasteczku Tuchów w powiecie tarnowskim na wschód od Krakowa przyjechała do Stanów Zjednoczonych razem z rodzicami, kiedy miała trzy lata.

What’s #ComingUpNext on Flavor of #Poland? #Warsaw! Tune into your local #AmericanPublicTelevision channels this week for a tour of the #PolishCapital in #episode #102 of the #series! Click ▶️ for a #preview of what’s to come! 🍿✈️🇵🇱📺🇺🇸🍿 pic.twitter.com/3OcoR75UHy