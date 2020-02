Emeryt skazany za zjedzenie cukierka w sklepie. Walczył o uniewinnienie

Roman Wawrzyniak, emeryt ze Szczecina, zjadł w sklepie cukierek o wartości 40 groszy. Sklep zgłosił sprawę na policję, a ta do sądu. W czwartek w Kołobrzegu zapadł wyrok skazujący emeryta za kradzież cukierka. Ma on zapłacić 20 zł grzywny i pokryć zryczałtowane koszty sądowe w kwocie 100 zł. Emeryt walczył o uniewinnienie.

Sytuacja miała miejsce 4 lipca 2019 r. w Kołobrzegu. Pan Roman robił zakupy w sklepie Biedronka. - Szedłem z zakupami w koszyku, przechodząc między półkami odruchowo wziąłem jednego cukierka i poszedłem kilka metrów dalej, włożyłem cukierka do ust i rzuciłem papierek między kartony - opowiadał mężczyzna.

Przy wyjściu zatrzymał go ochroniarz

Wszystko obserwował pracownik sklepu, który oskarżył mężczyznę o kradzież. Pan Roman nie poczuł się winny. Udał się do kasy, by zapłacić za zakupy. Wychodząc ze sklepu został zatrzymany przez pracownika ochrony

Na zapleczu ochroniarz sprawdził paragon emeryta oraz kieszenie mężczyzny i zarzucił mu kradzież cukierka. Następnie wezwał policję.



- Policjanci spisali moje dane, nie pamiętam, czy zaproponowali mi mandat, bo byłem w emocjach. Później doręczono mi wezwanie na komendę - relacjonował emeryt.

Cukierek wart 40 groszy



Mężczyzna nie mógł stawić się na posterunku, bo tego dnia miał konsultację w szpitalu. Informował o tym policjantów telefonicznie.

- Zostawiłem swoje wszystkie dane i powiedziałem, że po powrocie jestem gotowy zgłosić się na komendę. Nie otrzymałem ani telefonu, ani powtórnego wezwania. Uważałem, że sprawa jest zakończona - mówił emeryt.

11 października pan Roman otrzymał z sądu wyrok nakazowy, w którym zarzuca mu się kradzież 1 sztuki cukierka "śliwka w czekoladzie" o łącznej wartości 40 groszy.



"Za powyższy czyn, [sąd - red.] skazuje go na karę 1 miesiąca ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin" - głosi wyrok sądu I instancji.

Najwyższy wymiar kary



Pan Roman zauważa, że za zarzucany mu czyn grozi nagana, grzywna lub ograniczenie wolności. - Nie uwzględniono, że jestem osobą niekaraną i zastosowano najwyższy wymiar kary. Nie dano mi prawa do obrony, wyrok został wydany zaocznie - mówił mężczyzna.



Jego zdaniem to, co zrobił "to nie jest kradzież, bo tego jednego cukierka nie chciałem wynieść poza obręb sklepu, ale skonsumowałem go na miejscu".



- Jestem osobą, która podróżowała dużo po świecie z tytułu wykonywanej pracy, byłem w wielu krajach o bardzo rozwiniętej demokracji i nie słyszałem przypadku, żeby coś takiego miało miejsce w krajach o ugruntowanej demokracji, żeby konsument nie mógł wcześniej spróbować cukierka, żeby mógł zdecydować, czy chciałby kupić więcej - stwierdził mężczyzna.

"Jestem zaskoczony"



Według niego, "sprawa konsumpcji, to nie jest sprawa kradzieży. Jeśli popełniłem błąd, to można było podejść do mnie w inny sposób - jakaś kara w zawieszeniu, grzywna czy coś w tym rodzaju".

Dla rzecznika praw konsumenta sprawa jest jasna - nie można podjadać cukierków w sklepach.

- Jeśli sprzedawca wystawia towar na widok publiczny w miejscu sprzedaży, z oznaczeniem ceny, to traktujemy takie wystawienie towaru jako ofertę sprzedaży - tłumaczyła kilka miesięcy tumu Elżbieta Jaźwińska, Rzecznik Praw Konsumenta w Policach, gdy pierwszy raz relacjonowaliśmy tę sprawę.



Mężczyzna odwołał się od wyroku. Jak podkreślił, "sprawę traktuję bardzo poważnie, uważam, że muszę bronić swojego imienia, godności, którą próbuje mi się zdeptać". - Sprawę kieruję do kancelarii prawnej, która będzie ją w moim imieniu prowadziła - dodał.

Długo wyczekiwany wyrok



W czwartek emeryt ze Szczecina został uznany winnym kradzieży. Sędzia Klaudia Juraszczyk rozpoczęła i zakończyła na jednej rozprawie przewód sądowy w jego sprawie.

Sąd uznaje obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia (…) i za to wymierza mu karę grzywny w wysokości 20 zł" – poinformowała sędzia Juraszczyk, ogłaszając wyrok.

Wawrzyniak ma również zapłacić 100 zł zryczałtowanych kosztów sądowych.

Nie będzie się odwoływał

Prokurator wnosił o uznanie obwinionego za winnego kradzieży z jednoczesnym odstąpieniem od wymierzenia kary. Tego samego chciał też obrońca Wawrzyniaka. Oskarżony wnosił o uniewinnienie.

Nieprawomocnie skazany po zakończeniu rozprawy poinformował, że nie będzie się odwoływał od wyroku.

