Lekarz walczył z koronawirusem. Zmarł po 10 dniach nieprzerwanej pracy

O śmierci lekarza poinformowały władze miasta Hengyang w prowincji Hunan. Graniczy ona z prowincją Hubei, w której jest najwięcej przypadków zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa. Mężczyzna zmarł, gdy wrócił do swojego mieszkania, po zakończeniu 10-dniowego dyżuru.

27-latek był szefem zespołu pomagającego w walce z epidemią koronawirusa. Jego starsza siostra przebywa aktualnie w Wuhan. Miasto jest objęte kwarantanną.



ZOBACZ: Taksówkarz walczy z "histerią koronawirusa". Wybrał nietypowy sposób

- Zawsze był pierwszy do pomocy w domu, a w pracy zbierał pochwały od szefa. Jesteśmy zrozpaczeni po jego śmierci - powiedziała siostra lekarza w rozmowie z lokalną gazetą "The Paper". Kobieta obwinia się za to, że w porę nie zdecydowała się uciec z bratem z zagrożonego obszaru.

Overworked coronavirus doctor dies of cardiac arrest after fighting killer disease on the front line for 10 straight days #coronaviruschina https://t.co/dNcfBsTwky — Daily Mail Online (@MailOnline) February 5, 2020

Władze miasta Hengyang zapewniają, że udzielają rodzinie zmarłego niezbędnego wsparcia.

"Zarażonych jest prawie 25 tys. osób"

Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w środę do 493. W samych Chinach zarażonych jest prawie 25 tys. osób. Choroba rozprzestrzeniła się na ponad 20 krajów świata. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony – na Filipinach i w Hongkongu.

ZOBACZ: Koronawirus jeszcze groźniejszy. Zmutował i łatwiej się nim zarazić

W środę chiński minister zdrowia Ma Xiaowei poinformował, że koronawirus zmutował do silniejszej i łatwiejszej w zarażeniu postaci. Powołał się na wyniki badań, a jego relację potwierdzili naukowcy zajmujący się chorobami zakaźnymi.

WIDEO - Atak terrorystyczny w Londynie. Godzinę później nożownik zaatakował w Belgii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Daily Mail, polsatnews.pl