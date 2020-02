"Jesteśmy przygotowani na koronawirusa. Dla nas to chleb powszedni"

- Jesteśmy przygotowani do realizowania zadania związanego z koronawirusem - zapewnił w środę płk dr Wojciech Tański, komendant szpitala wojskowego we Wrocławiu, gdzie przebywa trzydzieści osób, które wróciły z chińskiego Wuhan. - Dla nas to chleb powszedni - stwierdził.