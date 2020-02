9-letnia Chinka z wysoką gorączką w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Wiceminister zdrowia potwierdza

- W poniedziałek takie dziecko rzeczywiście trafiło do szpitala - potwierdził w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zapytany o dziewczynkę, która przyleciała z Chin. Po kilku dniach pobytu w Polsce rodzina zgłosiła się z dzieckiem do szpitala, bo 9-latka miała gorączkę.

- W poniedziałek do jednego ze szpitali w Warszawie zgłosiła się rodzina, która przybyła z Chin do Polski kilka dni temu. U 9-letniej dziewczynki wystąpiła wysoka gorączka i inne objawy grypy. Przewieziono ją do szpitala zakaźnego przy ulicy Wolskiej - relacjonowała reporterka Polsat News Wioleta Wramba.

Według nieoficjalnych informacji, dziecko jest narodowości chińskiej.

- W poniedziałek takie dziecko rzeczywiście trafiło do szpitala. Jest w tej chwili pod obserwacją, badania zostały pobrane, czekamy na wyniki - powiedział na przedpołudniowej konferencji w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska.

Wyniki badań Polaków z Wuhan

Wiceszef resortu mówił również o wynikach badań osób, które kilka dni temu przyleciały z Wuhan do Polski. - W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych zakończyliśmy badanie materiału pobranego od trzydziestu pacjentów, którzy w niedzielę wrócili z miejscowości Wuhan. W żadnej z badanych próbek nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa – poinformował Kraska.

- Oznacza to, że tych 30 pacjentów, którzy obecnie znajdują się w wojskowym szpitalu we Wrocławiu, na dzień dzisiejszy nie są nosicielami koronawirusa – dodał.

- Pacjenci dalej pozostają w szpitalu. Pod koniec tygodnia wykonamy ponowne badanie. Takie są zalecenia WHO. Kiedy pacjenci wyjdą z tego oddziału, decyzja będzie podjęta przez lekarzy, którzy opiekują się tymi pacjentami - powiedział Kraska.

- W całym kraju mamy pod obserwacją 35 pacjentów, a w monitoringu państwowych służb sanitarnych 480 osób - powiedział wiceminister na konferencji prasowej w Warszawie.

Zapewnił, że wszystkie służby są w pełnej gotowości. - Tak jak zawsze powtarzam, nie wykluczamy, że w końcu w Polsce koronawirus się pojawi. Ale jeszcze raz z całą mocą podkreślam: wszystkie nasze służby są w pełnej gotowości, jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność - wskazał Kraska.

Rośnie liczba ofiar

Według najnowszych danych ogłoszonych w środę przez władze chińskie liczba ofiar smiertelnych koronawirusa wzrosła do 491. W całych Chinach zarażonych jest prawie 25 tys. osób.

Wszystkie nowe przypadki śmiertelne (65) zanotowano w położonej w środkowych Chinach prowincji Hubei będącej epicentrum obecnej epidemii. W jej stolicy, Wuhan, zmarło kolejnych 49 osób. ZOBACZ: Chińskie władze namawiają do zabijania zwierząt domowych w związku z koronawirusem W całych Chinach kontynentalnych stwierdzono 3 887 nowych przypadków zakażeń; ich łączna liczba wzrosła do 24 324. Choroba rozprzestrzeniła się na ponad 20 krajów świata. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony – na Filipinach i w Hongkongu. By powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, chińskie władze objęły Wuhan i kilkanaście innych miast w prowincji Hubei kwarantanną. Ograniczenia przemieszczania się wprowadziły również władze leżącego setki kilometrów od Wuhanu miasta Wenzhou, w prowincji Zhejiang.

