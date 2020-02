Sędzia miał przyjąć 100 tys. zł łapówki. W zamian za korzystny wyrok

W toku postępowania ustalono, że w okresie od stycznia do lutego 2018 roku w Jarosławiu (woj. Podkarpackie) sędzia Marek Z. zażądał, a następnie przyjął korzyść majątkową w kwocie 100 tys. złotych w zamian za wydanie korzystnego dla Macieja M. wyroku umarzającego przepadek kwoty blisko 2 mln zł.

100 tys. wręczone przed rozprawą

Jak poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa, po zapoznaniu się ze sprawą Marek Z., który miał orzekać w jednoosobowym składzie, stwierdził, że jest ona już przedawniona, zatem jej umorzenie było przesądzone. Nie poinformował jednak o tym fakcie Marka M.

- W lutym 2018 roku przed rozprawą Marek M. wręczył Bogusławowi P. kwotę 110 tys. złotych, informując, że 100 tys. to pieniądze przeznaczone dla sędziego, zaś 10 tys. dla innej osoby zamieszanej w to przestępstwo - przekazała Prokuratura Krajowa.

Jak podała PK, w maju 2019 roku sędzia powziął informację, iż w prokuraturze toczy się postępowanie w sprawie przyjęcia przez niego korzyści majątkowej od Macieja M. Podczas spotkań w czerwcu i lipcu 2019 r. podjął próby namówienia osoby zeznającej w tej sprawie do zmiany zeznań.

"Dowody wskazują, że sędzia dopuścił się przestępstwa"

- Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jednoznacznie wskazuje, że sędzia dopuścił się przestępstwa z art. 228 §1 i 4 kk, czyli przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, a także uzależnienia wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej - poinformowała PK. Czyny te zagrożone są karą więzienia do lat 10.

Pod koniec października 2019 r. prokuratura skierowała do Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wniosek o wyrażenie zgody na aresztowanie sędziego i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Sąd wniosek uwzględnił. Sędzia Marek Z. odwołał się od tego orzeczenia. Termin kolejnego posiedzenia w tej sprawie (Izby Dyscyplinarnej SN) wyznaczono na 5 marca 2020 r.

