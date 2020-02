Półnagi pacjent leżał na podłodze szpitala MSWiA. "Tak się traktuje ludzi na SORze"

Pacjent szpitala MSWiA w Lublinie przez kilka godzin leżał bez spodni na podłodze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Według świadka zdarzenia, który nagłośnił sprawę, nikt z personelu szpitala nie zajął się mężczyzną.



30 stycznia rano, podczas wizyty na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala MSWiA przy ul. Grenadierów w Lublinie, jeden z pacjentów natknął się na szokujący widok.

"Brak słów"



W poczekalni na Izbie Przyjęć na podłodze pod jednym z łóżek leżał półnagi mężczyzna bez spodni.

Według świadka, który zrobił zdjęcie i opublikował je w sieci, leżącemu na podłodze pacjentowi przez długi czas nikt nie udzielił pomocy.

"Tak się traktuje ludzi na SORZE, Lublin szpital MSWiA, brak słów" - skomentował całą sytuację w mediach społecznościowych mężczyzna.

W rozmowie z polsatnews.pl mężczyzna przyznał, że widoczny na zdjęciu pacjent "cały czas wzywał pomocy", jednak "nikt z personelu nie reagował".

- Ja tam spędziłem cztery godziny. Nie widziałem, czy ten człowiek miał jakieś rany, tylko leżał w swoich odchodach - powiedział świadek zdarzenia.

- Zapytałem kogoś z pracowników dlaczego on tak leży? Nie odpowiedział mi nic, zostałem wyproszony na drugi koniec izby przyjęć - dodał.

Z jego relacji wynika, że zamiast pomóc mężczyźnie, pracownicy szpitala intensywnie wietrzyli pomieszczenie, bo od pacjenta śmierdziało. - Wszystkie okna w pobliżu tego pomieszczenia gdzie on leżał były otwarte - przekazał.

Mężczyzna stwierdził, że pacjent prawdopodobnie był osobą bezdomną, jednak według niego nijak nie tłumaczy to zachowania lekarzy.

"Auschwitz czy Majdanek?"

Oburzeni zachowaniem personelu szpitala są również internauci. "To coś nie do pomyślenia aby tak traktować ludzi" - uważa jeden z nich. "Co to Auschwitz czy Majdanek?" - pyta inny.

Zdarzenie potwierdził dyrektor szpitala Jarosław Ostrowski. Zapewnił, że sytuacja jest wyjaśniana.

"Rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce. Pacjent przebywał u nas około doby, ale ta sytuacja zdarzyła się w pomieszczeniu dekontaminacji, gdzie przewieziono go po zanieczyszczeniu kałem. Pacjent nie był zakrwawiony, a po prostu ubrudzony swoimi odchodami. O wyjaśnienie szczegółów tej sytuacji poprosiłem oddziałowe i panią Ordynator" - skomentował portalowi spottedlublin.pl dyrektor SP ZOZ MSWiA w Lublinie.

