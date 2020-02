"Niektórzy mogą być nosicielami wirusa, bez objawów klinicznych". Wojewoda o Polakach z Wuhanu

- Na razie mam tylko i wyłącznie dobre wiadomości - nic złego się nie dzieje. Stan tych 30 osób, które odpoczywają po locie, przechodzą kwarantannę jest dobry. Oczywiście czekamy na wynik badań ponieważ mamy świadomość, że niektóre osoby mogą być nosicielami koronawirusa i mogą nie mieć objawów klinicznych - mówił na konferencji prasowej we wtorek wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Obremski wskazał, że działania lekarzy i władz muszą być "adekwatne do zagrożenia". - Nie chcę mówić, że nasza rodzima grypa jest bardziej niebezpieczna, z tego powodu, że choć pewnie tak jest, to nie wiemy, czy ten szczep wirusa chińskiego pochodzenia nie ma jakieś większej zjadliwości niż nam się wydaje - dodał.

- Na Dolnym Śląsku nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem 2019-nCoV. Są osoby, które są obserwowane ze względu na potencjalny kontakt z tym czynnikiem. Są to te osoby, które są w tej chwili na kwarantannie w szpitalu wojskowym. Tym 30 osobom pobrano próbki do badań - czekamy na ich wyniki - mówił Paweł Wróblewski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. Zaznaczył, ze sytuacja nie wymaga "żadnych, nadzwyczajnych, dodatkowych działań" oprócz tych, które "są opisane na stronach inspekcji sanitarnej".

- Na ten moment nie ma powodu do jakiegoś wzmożonego niepokoju - zapewnił Wróblewski.

W poniedziałek komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pułkownik dr Wojciech Tański informował, że u pacjentów pozostających pod opieką placówki nie występują objawy infekcji. Wyniki badań, którym zostali poddani, miały być znane we wtorek wieczorem lub w środę rano.

Kwarantannie poddano 30 osób, w tym 8 dzieci

W Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przebywa grupa 30 Polaków przetransportowanych z Wuhanu - z epicentrum chińskiego koronawirusa. W niedzielę w nocy dotarli oni do Wrocławia. Wszyscy przebywają w izolacji, w oddzielnym budynku szpitala. Zajmuje się nimi specjalny zespół - jedenaście pielęgniarek, trzech lekarzy i jeden specjalista ds. chorób zakaźnych.

Kierownictwo szpitala przekazało w poniedziałek, że kwarantannę przechodzi 30 osób - 22 osoby dorosłe i 8 dzieci, z których najmłodsze ma dwa lata. W tej grupie jest siedmioosobowa rodzina - małżeństwo z pięciorgiem dzieci.

Ponad 20 tys. zakażonych

W Europie przypadki koronawirusa stwierdzono jak dotąd we Francji, w Niemczech, Finlandii, we Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W Chinach, według danych opublikowanych we wtorek przez państwową komisję zdrowia, liczba zainfekowanych wzrosła w poniedziałek do 20 438 osób. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło dotychczas łącznie 426 osób.

Przypadki zakażenia stwierdzono w 25 krajach - zakażonych jest tam w sumie 151 osób; poza ChRL zmarły dwie osoby zakażone koronawirusem.

