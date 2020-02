Dzieci bawiły się w piaskownicy. Znalazły materiały wybuchowe

Do odkrycia materiałów wybuchowych w piaskownicy na terenie szkoły podstawowej Sorgenfriskolan w Malmö doszło ponad tydzień temu. Dyrekcja placówki zapewniła rodziców, że pracownicy będą zwracać "szczególną uwagę na podejrzane przedmioty pozostawiane na szkolnym boisku".

ZOBACZ: Ciało mężczyzny odkryto po trzech latach od śmierci. Policja wciąż szuka jego krewnych

Komunikaty przekazane rodzicom przez Mickaela Westerlunda, dyrektora szkoły, nie sprawiły jednak, że opiekunowie dzieci poczuli się spokojniejsi. Część rodziców w rozmowach ze szwedzkimi mediami nie ukrywa swojego zbulwersowania.

Zagrożenie dotyczy całego miasta

Jeden z ojców dwóch chłopców, którzy chodzą do tej szkoły zauważył, że "zagrożenie dotyczy właściwie całego miasta".

Zbulwersowana była również rozmówczyni Sveriges Radio. - To głupie, że nie przekazano nam więcej informacji na temat znaleziska - powiedziała Cecilia.

ZOBACZ: Szwedzi zamykają islamską szkołę. Ryzyko "radykalizacji dzieci"



Rodzice dzieci ze szkoły Sorgenfriskolan, a także mieszkańcy Malmö, nie kryją oburzenia, przypominając, że to nie pierwszy przypadek, kiedy osoby przypadkowe natrafiają na ukryte w mieście materiały wybuchowe.

Przed trzema laty w parku Pildamma w dzielnicy Kronoborg znaleziono granat ręczny i ukrytą broń palną.

Liczba eksplozji rośnie, skazano tylko 7 osób

W Szwecji w ostatnim roku odnotowano ogromny wzrost eksplozji i zamachów bombowych. W 2019 r. odnotowano co najmniej 257 takich incydentów, co oznacza wzrost o 59 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Sweden: Just Seven Convictions After Year of Over 250 Explosions and Bombings https://t.co/IjJl84CS01