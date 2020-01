Ciało mężczyzny odkryto po trzech latach od śmierci. Policja wciąż szuka jego krewnych

Mężczyzna mieszkający w Sztokholmie ustawił stałe zlecenia bankowe, dzięki którym opłacane były rachunki. Również po jego śmierci. Jego ciało znaleziono w listopadzie 2019 r. Przeleżało w mieszkaniu ok. 3 lat, zanim policję wezwał sąsiad, który od dawna nie widział lokatora. Do dziś policji nie udało się odnaleźć rodziny zmarłego. Wiadomo jedynie, że pochodził on z byłej Jugosławii.