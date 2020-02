Chińskie władze namawiają do zabijania zwierząt domowych w związku z koronawirusem

Grupy działaczy ogłaszają w mediach społecznościowych, że mogą pomóc uwięzionym w mieszkaniach psom, kotom i innym pupilom. Włamują się do domów, by ratować zwierzęta pozostawione bez jedzenia czy wody.

- Działacze w naszym zespole, w tym ja, uratowali od 25 stycznia ponad 1000 zwierząt - powiedział mężczyzna przestawiający się jako Lao Mao (Stary Kot), w rozmowie z agencją Reutera. Według Lao Mao, w Wuhanie mogło zostać pozostawionych nawet 50 tys. zwierząt domowych, z czego co najmniej 5 tys. wciąż potrzebuje pomocy.

