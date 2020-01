Sukces "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu. Dziękujemy!

To była największa dyskoteka w Polsce. Tylko w Polsacie i tylko na Stadionie Śląskim rozbrzmiewały najpopularniejsze imprezowe hity minionego, i nie tylko, roku! "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari, "Mama ostrzegała" Daj to głośniej, czy kultowa "Chihuahua" porwały wszystkich na Śląsku i przed telewizorami. A specjalne życzenia noworoczne złożyli naszym widzom między innymi: światowej klasy tenor Andrea Bocelii i jedna z najbardziej uznanych na świecie wokalistek Celine Dion. Noworoczny toast wzniosło z nami ponad 3 miliony widzów, co oznaczało w tym momencie udziały 21.9 proc. w 4+ i 29.6 proc. w 16-49. Średnie udziały całej transmisji na wszystkich antenach wyniosły prawie 1/5 w grupie wszystkich badanych (dokładnie 19.7 proc. w 4+) a w przypadku grupy komercyjnej 16-49 prawie 1/4 (dokładnie 24.7 proc.) Na Stadionie Śląskim bawiło się z nami prawie 50 tysięcy ludzi.

ZOBACZ: "Sylwestrowa Moc Przebojów" na Stadionie Śląskim. Szczęśliwego Nowego Roku!



Ronnie Ferrari, Daj to głośniej, DJ Bobo, Layzee Fka Mr President, Mikolas Josef, Michał Szpak, Sławomir, Cleo, Maciej Maleńczuk, czy Michał Wiśniewski to najbardziej pożądani artyści na sylwestrowych scenach tego roku. Mogli być wszędzie a zawitali właśnie na Stadion Śląski, by zaśpiewać swoje największe przeboje i razem z widzami Polsatu wspólnie świętować nadchodzący nowy 2020 rok. Publiczność wprost oszalała, słysząc utwory, które w ubiegłym roku pobiły wszelkie rekordy popularności w Internecie: "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari i "Mama ostrzegała" Daj to głośniej. Niesamowite widowisko na scenie zaprezentował uwielbiany Michał Szpak, który przygotował na Sylwestra aż trzy spektakularne kreacje i zachwycił swoimi interpretacjami utworów. "Za krokiem krok" w wykonaniu Cleo czy 'Bałkanicę" razem z zespołem Piersi śpiewał cały Stadion.



Nie zawiedli należący do grona najbarwniejszych i zwariowanych artystów ostatnich lat – Sławomir i Michał Wiśniewski. "Miłość w Zakopanem" i "A wszystko to (Bo Ciebie Kocham)" zrobiły prawdziwą furorę. Klimat szalonych lat 90. wprowadził legendarny utwór DJ Bobo, czyli "Chihuahua" a refren piosenki wyśpiewali wszyscy zgromadzeni na stadionie Ślązacy. Na gorące przyjęcie mogli liczyć również La Bouche i Captain Jack, bo Polacy kochają się bawić w rytm dyskotekowych hitów ostatniej dekady XX wieku. Publiczność bardzo ciepło przyjęła również młodego wokalistę z Czech - Mikolasa Josefa, który rozgrzał wszystkich utworem "Acapella". Artyści wykonali też głośne covery, bez których nie może odbyć się żadna sylwestrowa dyskoteka i domówka. Na stadionie rozbrzmiewały zatem szlagiery: 'Przez twe oczy zielone", "Mydełko Fa", czy "Daj mi tę noc", a także słynne utwory: "Life Is Life", "Sweet Child O’Mine", "You Are So Beautiful", czy "Bo jo cie kochom".

"I Will Always Love You" Michała Szpaka



Sylwestrową Moc Przebojów poprowadzili wspólnie: Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz oraz Karolina Gilon, Elżbieta Romanowska, Damian Kordas i Rafał Maserak.



Noworoczne życzenia widzom złożyli Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Katowic Marcin Krupa. Pierwsze wykonanie w nowym roku 2020 należało do Michała Szpaka, który w wielkim stylu wykonał jeden z hitów wszech czasów, piosenkę "I Will Always Love You" Whitney Houston. W szczytowym momencie Sylwestrową Moc Przebojów oglądało 3,5 miliona widzów.



Gospodarzami Sylwestrowej Mocy Przebojów 2019 byli: Województwo Śląskie, Miasto Katowice i telewizja Polsat. Patronat medialny objęli: Radio Eska, dziennik Fakt i Interia.pl.

red/ Polsat News