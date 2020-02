Matka nożownika z Londynu: miałam przeczucie, że to zrobił

- Gdy pierwszy raz usłyszałam o zamachu, miałam przeczucie, że mój syn jest za to odpowiedzialny. Dzwoniłam do niego zaraz po ataku. Nie odbierał. To był dobry, grzeczny chłopak - przyznała Khan.

Kobieta widziała się z synem w czwartek przed zamachem. - Wyglądał "normalnie" - mówiła.

Przedterminowo wyszedł na wolność

Zamachowiec zaatakował w niedzielę po godzinie 14:00 na Streatham w południowym Londynie. Zranił nożem trzy osoby, po czym zastrzelili go policjanci.

“As part of a proactive Counter Terrorism operation, armed officers were in immediate attendance & shot a male suspect who was pronounced dead at the scene. A third person received minor injuries believed to have been caused by glass following the discharge of the police firearm”