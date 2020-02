Katowice: seniorzy do usterki mogą bezpłatnie wezwać "złotą rączkę"

Miejski program dla seniorów polega na nieodpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych.

-Jest jednym z elementów moich obietnic wyborczych i właśnie dzisiaj inaugurujemy realizację tej obietnicy. Taką potrzebę zdefiniowałem po rozmowach z naszymi seniorami, podczas różnych spotkań mieszkańcy zgłaszali, że mają taki problem, w szczególności panie mieszkające samotnie - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach prezydent miasta Marcin Krupa.

Program „Złota rączka” to udzielanie nieodpłatnej pomocy seniorom, w zakresie drobnych napraw domowych. Zgłoszenia przez „Srebrny Telefon” działający w MOPS #Katowice od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Infolinia: (32) 251 69 00. pic.twitter.com/UKDJm1GgkE — Katowice PressOffice (@BiuroPrasoweKce) February 3, 2020

"Poradzę sobie ze wszystkimi powierzonymi mi zadaniami"

Konkurs na realizację tego zadania wygrała organizacja pozarządowa – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Miasto finansuje program kwotą blisko 90 tys. zł. Kupiło też samochód i niezbędne wyposażenie dla "złotej rączki". Został nią Krzysztof Makieła.

-Poradzę sobie ze wszystkimi powierzonymi mi zadaniami – zapewnił podczas konferencji.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy pana Krzysztofa, należy zadzwonić na tzw. srebrny telefon. Pod numerem 32-251-69-00 w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze dyżuruje pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przyjmie i wstępnie zweryfikuje zgłoszenie.

Według założeń koszt zleconej naprawy nie może przekraczać 100 zł.

Pracownik socjalny MOPS doradzi seniorowi

-Pod infolinią dyżuruje przeszkolony pracownik socjalny MOPS, który ma przygotowany regulamin i pytania kontrolne do seniora, które musi zadać. To już pozwoli rozwiać pewne wątpliwości. Jeśli naprawa przekroczy założone limity, to pracownik doradzi seniorowi, co zrobić - powiedziała naczelniczka Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach Małgorzata Moryń-Trzęsimiech.

Po akceptacji zgłoszenia senior otrzyma dane personalne "złotej rączki" i pouczenie, aby sprawdził jego tożsamość, oglądając identyfikator ze zdjęciem. Jak poinformowała Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, w poniedziałek rano wpłynęły już dwa pierwsze zgłoszenia. Jedno dotyczyło wymiany uszczelki w zlewie, drugie wymiany zawiasów w szafce.

Władze miasta liczą się z natłokiem zgłoszeń w pierwszym etapie działania programu, nie wykluczają w nim zmian. W Katowicach mieszka 60 tys. osób powyżej 65 lat.

ms/ PAP