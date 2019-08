Seniorzy pomogą w opiece nad noworodkami. Innowacyjny pomysł poznańskiego szpitala

Jak tłumaczył poznański magistrat, na oddziale noworodkowym Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei znajdują się dzieci, które nie są codziennie odwiedzane.



"Powodów takiej sytuacji jest wiele: choroba rodziców, brak możliwości codziennego dojeżdżania do malucha czy nawet porzucenie noworodka. Efektem może być wzrastający stres i poziom lęku dziecka oraz obniżenie sprawności jego układu odpornościowego. Możliwe są także konsekwencje długofalowe, odbijające się negatywnie na rozwoju psychicznym dziecka" - podał magistrat.



Innowacyjny miejski projekt "Senior maluszka tuli" ma pomóc zarówno rodzicom, jak i pracownikom szpitala w opiece nad noworodkiem. Sposobem na rozwiązanie trudnej sytuacji jest pomoc starszych poznaniaków. Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat, będą spędzać czas z dzieckiem, opiekować się nim i tulić - oczywiście za zgodą rodziców i personelu szpitalnego.



Jak tłumaczyła koordynatorka wolontariuszy akcyjnych i PR Hospicjum Palium Barbara Grochal, nabór wolontariuszy do programu trwał do maja.

130 tysięcy chętnych



- Zainteresowanie było ogromne, ok. 130 tysięcy osób chciało wziąć udział w projekcie. Dzwonili do nas także ludzie młodzi, nie tylko z Poznania, ale z całej Polski - wskazała Grochal.



Jak dodała, poznańscy seniorzy, którzy zgłosili się do projektu, musieli najpierw przejść przez cały cykl szkoleń. Poznali m.in. topografię szpitala i organizację pracy na oddziale, ukończyli kursy BHP. W tajniki opieki nad noworodkami wprowadziły ich wykwalifikowane położne, które wyjaśniły, jak bezpiecznie zajmować się tak małymi dziećmi, jak je karmić i jak przytulać.



"Wolontariusze nauczyli się też zasad epidemiologicznych związanych z przebywaniem na oddziale noworodkowym, poznali psychologiczne aspekty pracy, a podczas pierwszych praktyk zapoznali się ze znajdującym się w szpitalu sprzętem i akcesoriami. Przed nimi jeszcze pełny zakres badań lekarskich - niezbędnych do tego, by móc pracować z noworodkami" - wskazali twórcy projektu.



Zgodnie z harmonogramem, program powinien ruszyć jesienią i wówczas seniorzy włączą się do opieki nad dziećmi.



Miejski projekt "Senior maluszka tuli" to efekt współpracy Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania, Centrum Inicjatyw Senioralnych i pracowników Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei. Realizuje go Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu.

