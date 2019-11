Antoś wrócił do kraju po operacji w USA. Jego losem żyła cała Polska

Roczny Antoś, podopieczny Fundacji Polsat, wrócił we wtorek do Polski po skomplikowanej operacji serca, którą przeszedł w Stanach Zjednoczonych. Kosztowny zabieg udało się przeprowadzić dzięki pomocy ludzi dobrej woli - m.in. widzów Telewizji Polsat.

Antoś Trębiński urodził się z poważną wadą serca i układu krwionośnego. Przez brak tzw. pnia płucnego, tętnice nie rozwijają się prawidłowo, a organizm dziecka jest silnie niedotleniony. Nawet najmniejszy ruch powoduje sinienie całego ciała.

Dzięki pomocy darczyńców, w tym widzów Telewizji Polsat i Fundacji Polsat, chłopiec specjalnym samolotem poleciał na kosztowne leczenie do kliniki chirurgii dziecięcej w Stanford.

W Stanach przeszedł skomplikowaną operację serca. Zabieg wykonał dr Frank Hanley, światowej sławy specjalista w dziedzinie dziecięcej kardiochirurgii.

Oba płuca pracują

- Antoś jest po tej pierwszej, bardzo ważnej operacji, bez której nie można byłoby nawet myśleć o tej podstawowej, czyli ratowaniu serca. Przed nami jednak jeszcze długa droga - mówiła na antenie Polsat News Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

- Udało się podłączyć tętnice płucne. W tej chwili pracują oba płuca. Znaczy to bardzo wiele dla Antosia w kontekście przyszłości. Jest to przepustka do kolejnej operacji - korekty wady serca - tłumaczył po operacji tata chłopca.

Dodał, że komfort życia dziecka na pewno się polepszy. - Saturacje wzrosły o ponad 10 proc. Gołym okiem widać, że np. końcówki jego paluszków nie są tak sine jak były wcześniej - wyjaśnił.

We wtorek Antoś, razem z rodzicami, wrócił do Polski. "Dziś Antos rejsowym samolotem pokonał pół globu i wrócił z Kalifornii do Polski" - poinformowała na Twitterze dziennikarz Polsat News Stanisław Wryk.

Za pół roku czeka go kolejna niezwykle trudna operacja.

Za pół roku chłopca czeka kolejna operacja w USA. - Sześć miesięcy czekamy na to, żeby lewe płuco Antosia zaczęło normalnie, samodzielnie pracować. W tej chwili średnica tętnicy to 6 mm, co już jest fantastyczne, saturacja się poprawiła. (...) Za sześć miesięcy Antoś poleci na pierwszy zabieg, czyli na cewnikowanie serca, które dopiero pokaże czy można i kiedy można zrobić tę pierwszą operację - tłumaczyła w programie "#JesteśmyDlaDzieci" prezes Fundacji Krystyna Aldridge-Holc.

