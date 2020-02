Kosiniak-Kamysz: apeluję do marszałek Sejmu o jak najszybsze ogłoszenie wyborów prezydenckich

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powtórzył w sobotę swój apel do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jak najszybsze ogłoszenie terminu wyborów prezydenckich. Z powodu braku tej daty, ludowcy przesuwają swoją krajową konwencję wyborczą, która miała odbyć się za tydzień w Jasionce k. Rzeszowa.

W sobotę po południu Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest formalnie kandydatem na kandydata PSL w wyborach prezydenckich, spotkał się we wsi Brzóski-Gromki (Podlaskie) m.in. z wolontariuszami jego kampanii wyborczej.

Czekam z niecierpliwością na termin wyborów

- Z niecierpliwością czekam na ogłoszenie terminu wyborów przez panią marszałek (Sejmu - red.), niestety zwleka z tym. Ten termin mógł być ogłoszony już od 6 stycznia, a minął styczeń, mamy luty, a dotąd nie ogłosiła (daty wyborów - red.) pani marszałek. Zostało jej sześć dni, więc już pewnie niedługo ogłosi, ale to wszystko opóźnia pewne procesy, włącznie z zawiązaniem komitetu i zgłoszeniem kandydata - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz przekonuje Liroya, by oddał na niego głos

Lider ludowców podkreślał, że dla jego ugrupowania szybkie podanie terminu głosowania jest bardzo ważne.

- Pani marszałek, proszę jak najszybciej rozpisać te wybory, cały styczeń pani zwlekała, zostało sześć dni, więc naprawdę już nie bawmy się w budowanie tej przewagi dla prezydenta Dudy, żeby on mógł jak najdłużej jeździć jak prezydent, a nie jako kandydat i robić kampanię tak naprawdę, dlatego że dzisiaj to on jest urzędującym prezydentem - dodał na konferencji prasowej po spotkaniu.

PSL zmienia termin krajowej konwencji

Poinformował też, że w związku z taką sytuacją ludowcy zmuszeni są odwołać i przesunąć na późniejszy termin krajową konwencję wyborczą, która była planowana na 8-9 lutego w Jasionce koło Rzeszowa. Powiedział także, że PSL jest już gotowe z "konwencjami, różnymi wydarzeniami" wyborczymi, a jego kampania ruszy "pełną parą", gdy tylko zostanie ogłoszony termin wyborów.

Lider ludowców powiedział, że jego pomysłem na kampanię będą spotkania nawet w sołectwach. Wieś Brzóski-Gromki niedaleko Wysokiego Mazowieckiego, to niespełna dwadzieścia gospodarstw.

ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz: "Polska nie jest biało-czarna"

- Taką przyjąłem filozofię w tej kampanii, że będę spotykał się od najmniejszej miejscowości, tam gdzie pewnie nie dotrą inni kandydaci, część z nich się skupi pewnie tylko i wyłącznie na dużych miastach, do wszystkich pewnie nie dotrą, ja staram się być wszędzie w Polsce, we wszystkich nie tylko regionach, powiatach, ale w najmniejszych nawet miejscowościach - zapewniał Kosiniak-Kamysz.

Mówił również, że "tak postrzega politykę". - Jako bezpośredni kontakt, rozmowę, dialog i porozumienie. Rozmowa o problemach tu na miejscu, gdzie te problemy czy różnego rodzaju sprawy, które trzeba rozstrzygnąć, się dzieją - stwierdził ludowiec.

WIDEO - Władysław Kosiniak-Kamysz domaga się od marszałek Sejmu pilnego ogłoszenia terminu wyborów:

WIDEO - Troje 5-latków zbiegło z przedszkola na warszawskim Gocławiu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ PAP