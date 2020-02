Koronawirus z Wuhan. Australia zamyka granice przed przyjeżdżającymi z Chin

Rząd Australii podniósł również alert dotyczący podróży do Chin do najwyższego poziomu i odradza teraz swoim obywatelom wszelkie wizyty w tym kraju – przekazał Morrison.

We now advise Australians do not travel to China following advice from the Chief Medical Officer of an increased risk of novel #coronavirus across all of mainland China. If you are in China, leave as soon as possible. Many airlines have temporarily reduced or stopped flights. pic.twitter.com/qTtVVmHtu5