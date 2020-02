Jan Mosiński w "Polska Wybrała": proszę o 10 sekund "prywaty"

W trakcie programu "Polska Wybrała" w Polsat News doszło do nietypowej sytuacji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński poprosił prowadzącego Wojciecha Dąbrowskiego o 10 sekund "prywaty" na antenie. Polityk chciał złożyć życzenia swojemu wnukowi.

- Ten program ogląda mój czteroletni wnuczek Wojtuś, który ma dzisiaj urodziny. Wojtusiu, wszystkiego dobrego Ci życzę, kochany. Żyj 100 lat, a za kilka godzin się spotkamy na przyjęciu urodzinowym - powiedział Mosiński do kamery. - Tak to jest z dziadkami - dodał.

- Piękne imię, to dodam od siebie - skomentował Wojciech Dąbrowski, który zapytał, jaki prezent przygotował dziadek dla swojego wnuka.

- Kopara. Wojtuś mówi: dziadziuś, duża kopara. Więc koparka też jedzie ze mną do Ostrowa Wielkopolskiego - powiedział Mosiński.

- Czyli nie ma zaskoczenia. Gdyby Wojtuś dostał togę, to byłoby coś - zauważył prowadzący, nawiązując tym samym do tematu programu, czyli kryzysu w polskim wymiarze sprawiedliwości.

- Myślę, że wszystko przed nim - odpowiedział polityk PiS.

- Przyłączamy się do życzeń, żeby tutaj też było miło bardzo – powiedział Tomasz Trela (SLD), który był jednym z gości "Polska Wybrała".

WIDEO: Jan Mosiński składa życzenia swojemu wnukowi

Mucha składa życzenia rodzicom

To nie pierwsza sytuacja, kiedy w trakcie programu polityk prosi o chwilę "prywaty", by złożyć życzenia swoim bliskim. W lutym 2019 roku posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha złożyła podczas "Śniadania w Polsat News" życzenia swoim z rodzicom z okazji 50. rocznicy ślubu. Pozostali politycy również przyłączyli się do życzeń.

WIDEO: Joanna Mucha składa życzenia swoim rodzicom

Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta dodał, że "będzie medal od prezydenta". Ustanowiony w 1960 r. medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

