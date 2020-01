Urodziny Michelle Obamy. Były prezydent USA opublikował osobiste zdjęcia

"Jesteś moją gwiazdą w każdej scenie. Wszystkiego najlepszego, kochanie!" - napisał w piątek Barack Obama na swoim Twitterze. Pod postem zamieścił serię nieformalnych zdjęć ze swoją żoną Michelle. Pełne serdecznej czułości fotografie są wykonane w konwencji fotobudki.

Na jednym z nich widać, że była pierwsza dama trzyma w dłoni pilot do samowyzwalacza. Można więc przypuszczać, że zdjęcia powstały spontanicznie i w prywatnych okolicznościach.

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj