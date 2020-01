Karczewski "wygrał" u Rymanowskiego nagrodę "polityka, który nie dotrzymuje słowa"

"Jeśli PiS przejmie władzę, to pieniądze przeznaczone dla Polonii na pewno wrócą do Senatu - mówił kilka lat temu Stanisław Karczewski. Teraz PiS chce Senatowi te pieniądze odebrać. Dawną wypowiedź byłego marszałka Senatu przypomniał mu prowadzący "Gościa Wydarzeń" Bogdan Rymanowski.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało poprawkę do projektu budżetu na 2020 r., która zakłada przeniesienie 110 mln zł środków przeznaczonych na Polonię z gestii Senatu m.in. do KPRM, MRPiPS, MEN, MSZ, MKiDN - poinformował we wtorek poseł PiS Marcin Porzucek.

W programie "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski przeczytał byłemu marszałkowi Senatu fragment tekstu: "Jeśli PiS przejmie władzę, to te środki na pewno wrócą do Senatu. To jest w naszym programie i na pewno tak będzie".

Zmienił stanowisko? "Nie, nie, nie"

- Pan wie, kto to powiedział? - zapytał dziennikarz.

- Wiem. Stanisław Karczewski - odpowiedział z uśmiechem były marszałek Senatu.

Kiedy Rymanowski powiedział, że wygrał nagrodę, polityk PiS zaczął dopytywać jaką. - Polityka, który nie dotrzymuje słowa - wyjaśnił dziennikarz i dodał, że polityk PiS o 180 stopni zmienił stanowisko.

- Nie, nie, nie. Wróciły (te pieniądze - red.) do Senatu - zauważył Stanisław Karczewski.

- Nie możemy dopuścić do tego, żeby Polonia stała się obiektem intensywnego sporu politycznego. To by zaszkodziło Polonii - wyjaśniał były marszałek Senatu. Zauważył, że chodzi o 110 mln zł, bo pieniądze zostały zwiększone, co jest "wielkim sukcesem". - Beneficjentem są Polonusi - dodał.

Stanisław Karczewski uspokajał, że te pieniądze będą. - Zaraz będzie straszenie, bo PO nie potrafi niczego innego robić tylko straszyć obywateli - mówił.

Wideo: Zobacz rozmowę Stanisława Karczewskiego z Bogdanem Rymanowskim

O pozostawieniu pieniędzy w Senacie: nie warto, bo zostaną zmarnowane

Kiedy dziennikarz przypomniał, że PiS ma władzę nad wielomiliardowym budżetem, więc może warto "dać" marszałkowi Senatu te 110 mln zł, usłyszał: - Nie warto, bo te pieniądze zostaną zmarnowane. Jestem przekonany, że zostaną wykorzystane do gry politycznej.

Polityk PiS przekonywał, że każda działalność marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego jest działalnością polityczną. Wcześniej przypomniał, że po wyborach, w których opozycja zdobyła większość w Senacie, Grodzki podczas swojego pierwszego wystąpienia podniósł obydwie ręce i pokazał znak "V" (Victoria - zwycięstwo). Według byłego marszałka Senatu, po połączeniu rąk symbol zmienia się w "W". - Właściwie powiedział wojna! Wojna z PiS. Nie możemy dopuścić, żeby Polonia stała się ofiarą tej wojny - ocenił Karczewski.

