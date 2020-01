Pierwsze potwierdzone przypadki koronawirusa we Włoszech

Dwa pierwsze przypadki koronawirusa stwierdzono we Włoszech - ogłosił w czwartek premier Giuseppe Conte. Chorzy to dwoje chińskich turystów, którzy nocowali w hotelu w Rzymie. Przebywają od środy w stołecznym szpitalu zakaźnym, dokąd trafili z objawami choroby.

W czwartek po badaniach w szpitalu Spallanzani potwierdzono, że małżeństwo z Chin zaraziło się groźnym wirusem. We Włoszech turyści przebywają od 10 dni.

Para turystów pochodzi z rejonu miasta Wuhan, epicentrum epidemii - podały w piątek włoskie media. Małżeństwo w wieku 66 i 67 lat przebywa w izolatce rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani.

"Są w dobrym stanie"

- Oboje są w dobrym stanie, wydaje się, że nie ma innych osób narażonych na ryzyko zarażenia - poinformował dyrektor naukowy placówki Giuseppe Ippolito.

- W chwili obecnej nie ma groźby nowych ognisk wirusa - dodał.

Szef włoskiego rządu zapewnił, że dwa pierwsze potwierdzone przypadki wirusa z Wuhan "to nie powód do wywoływania paniki czy alarmu społecznego". Obecny konferencji prasowej minister zdrowia Roberto Speranza stwierdził, że "sytuacja jest poważna", ale "pod kontrolą".

- Trwają skrupulatne kontrole, by zrekonstruować miejsca pobytu" dwojga chorych turystów i uniknąć wszelkiego ryzyka rozszerzenia się wirusa - wyjaśnił premier.

"Jesteśmy czujni i ostrożni"



- Jesteśmy czujni i bardzo ostrożni. Nie okażemy się nieprzygotowani - zapewnił Conte. Na piątek zwołał posiedzenie Rady Ministrów i zapowiedział podjęcie koniecznych środków, także we współpracy z Obroną Cywilną.



Premier poinformował ponadto o tym, że Włochy wstrzymały ruch lotniczy z Chinami.

- Jesteśmy pierwszym krajem UE, który wprowadza tego rodzaju środek zapobiegawczy - powiedział Giuseppe Conte.

Włoskie media informują, że pokój w czterogwiazdkowym hotelu w centrum Wiecznego Miasta, w którym nocowali chorzy turyści, którzy byli uczestnikami wycieczki objazdowej, został opieczętowany i będzie odkażony.



Agencja Ansa podała, że pozostali uczestnicy wycieczki pojechali w czwartek autokarem do Cassino. Kiedy w związku z potwierdzeniem wirusa uruchomiono specjalną procedurę sanitarną wobec całej grupy, zostali przywiezieni z powrotem do Rzymu i trafili do szpitala na badania.

