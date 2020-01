6 tys. pasażerów uwięzionych na statku u wybrzeży Europy. Podejrzenie koronawirusa

Chińczycy przybyli do Włoch w sobotę i tego samego dnia w mieście Savona wsiedli na pokład wycieczkowca. Później wystąpiły u nich problemy z oddychaniem i gorączka.

Jeden z użytkowników Twittera zamieścił zdjęcia z wnętrza statku. Widać na nich tłumy pasażerów, którzy oczekują na wyjście.

Pasażerowie w "pułapce" nawet na kilka godzin

Para, u której podejrzewa się zakażenie koronawirusem, przechodzi właśnie badania. Do czasu zakończenia testów nikomu nie wolno opuszczać pokładu statku - poinformowało przedsiębiorstwo Costa Crociere. Dodało, że wyjaśnienie sytuacji może potrwać "kilka godzin".

Statek w tym tygodniu odwiedził Marsylię we Francji i hiszpańskie porty w Barcelonie i Palmie. W czwartek zatrzymał się w porcie Civitavecchia, na północ od Rzymu.

Czekamy na odpowiedź polskiego resortu spraw zagranicznych, czy na pokładzie wycieczkowca są Polacy.

Costa Smeralda to nowy statek - zwodowano go 6 grudnia ubiegłego roku. Jest zasilany gazem ziemnym, co czyni go pierwszym na świecie wycieczkowcem, który wykorzystuje to paliwo - napisała gospodarkamorska.pl.

Statek ma 337 metrów długości i 42 metry szerokości. Na jego pokład może wejść do 6,6 tys. osób, którzy zmieszczą się w ponad 2,5 tys. kabin.

