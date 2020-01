"Już nawet sufit odchodzi z firmy". Na komisariacie zarwał się strop

Wpis funkcjonariusza za zdjęciami obiega sieć. Do zarwania się sufitu miało dojść w piątek rano na VIII komisariacie policji w Krakowie (nowa Huta).



- Takich miejsc, które nie spełniają wymogów jest wiele - powiedział polsatnews.pl Borys.

Archiwum prywatne "Trzeba złożyć wniosek o kaski firmowe" - komentują policjanci.

Nikomu się nic nie stało. Na miejscu przeprowadzono oględziny.

- Budynek idzie do kapitalnego remontu. Policjanci się stamtąd na dniach wyprowadzają do nowej siedziby. W tej chwili skrzydło, w którym doszło do zdarzenia, zostało prewencyjnie zamknięte, a funkcjonariusze przenieśli się do innej części budynku - powiedziała podinsp. Cisło.

Plan modernizacji Policji realizowany jest z takim przytupem, że tynk z sufitu spada..

Całe szczęście obyło się bez ofiar.

KP VIII Kraków..

31 stycznia 2020 r pic.twitter.com/f16g6n6y0O — Marcin Miksza Borys (@marcin_borys) January 31, 2020



Zdjęcia trafiły też na policyjną grupę. "Teraz to niech wezwą księdza, żeby to wszystko poświęcił, bo tylko cud może tę firmą uratować" - piszą funkcjonariusze.

"Poziom absurdu sięgnął sufitu"



"Sufit z pieniędzy podatników leży i nic nie robi, skandal" - dodają inni.



"To plan modernizacji policji", "już nawet sufit odchodzi z firmy", "poziom absurdu sięgnął sufitu i konstrukcja nie wytrzymała", "trzeba złożyć wniosek o kaski firmowe" - komentują policjanci.

Archiwum prywatne "Nie wiadomo czy się śmiać czy płakać" - piszą policjanci, komentując zdjęcia



"Nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. W takim stanie jest większość mniejszych komisariatów" - stwierdził jeden z funkcjonariuszy.

We wrześniu ubiegłego roku komisariat policji w gdyńskiej dzielnicy Karwiny został zamknięty z powodu pękających ścian. - Sufit spadł nam na głowę - mówili wtedy policjanci.

