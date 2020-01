Donoszą na wójta, że nielegalnie dorabia jako DJ

Szymonowi Robaszkiewiczowi, wójtowi gminy Niechanowo, wieczorami zdarza się zrzucić garnitur i zasiąść za konsoletą DJ-a. Radni gminy badają, czy za obsługę konsolety na imprezach pobiera pieniądze, których nie wpisuje w oświadczenia majątkowe. Zaalarmował ich o tym anonimowy mieszkaniec. Podobny list trafił też do wojewody.

- Prowadziłem dyskoteki i apele, uwielbiam to - powiedział Polsat News Szymon Robaszkiewicz. Przyznał, że wciąż zdarza mu się hobbystycznie zagrać "do kotleta".

Ale według anonimowego listu, który otrzymali radni gminy, w ten sposób dorabia, chociaż nie powinien.

- Nigdy w oświadczeniach majątkowych nie wykazywał jakichkolwiek dochodów z tego tytułu - mówił Zdzisław Sikora, przewodniczący Rady Gminy Niechanowo (woj. wielkopolskie).

Wójt śledzony, a przewodniczący rady oskarżany o handel narkotykami

Robaszkiewicz twierdzi, że padł ofiarą prowokacji: a to ktoś zadzwoni zapytać o cennik, albo doniesie do skarbówki. Wójt zorientował się też, że był śledzony i zgłosił tę sprawę do prokuratury.

Z kolei radni zaalarmowali, że dotyka ich hejt. - Piszą o mnie w internecie, że handluję narkotykami - powiedział Sikora.

Zdaniem wójta, współpraca między nim a radą jest "trudna". Sprawę jego rzekomych niezgłoszonych dochodów ktoś anonimowo zgłosił do wojewody. Do pisma dołączył nagrania.

Będzie referendum ws. odwołania rady gminy

- Rzadko zdarza się, byśmy mieli taki typ materiałów. Zwykle są to jakieś artykuły prasowe albo inne informacje - stwierdził Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.



W marcu mieszkający w Niechanowie zdecydują, czy odwołać obecną radę gminy. - Jeśli rada nie chce współpracować z wójtem, to wybierzemy nową - powiedziała Polsat News jedna z mieszkanek.

