Morfeusz, Donatan i Andżela. Jak nazywaliśmy dzieci w 2019?

Fantazja rodziców przy nadawaniu imion nie zna granic - informują urzędnicy. Mimo to od kilku lat w rankingach najpopularniejszych imion nie odnotowuje się większych zmian.

Zuzanna króluje na podium

Najczęściej wybieranym imieniem dla dziewczynki w 2019 roku była Zuzanna. Niewiele rzadziej, bo w 8189 przypadkach wybór padł na imię Julia. Podium uzupełnia Zofia (7737), która w stosunku do 2018 roku awansowała o jedną pozycję. Teraz czwarte miejsce przypada imieniu Maja (7435).

Pierwszą piątkę zamyka Hanna (7382). Listę popularnych imion dla dziewczynek w 2019 roku uzupełniają: Lena (6815), Alicja (5229) , Maria (5139), Oliwia (4858) i Amelia (4732).

W czołówce: Antoni, Jan i Jakub

Lista "Top 10 imion dla chłopców" w 2019 roku również niewiele różni się od tej z roku 2018.

Na pierwszym miejscu po raz kolejny znalazł się Antoni (8550). Z trzeciego miejsca na drugie awansował Jan (8032), a podium zamyka tym razem imię Jakub (7966).

W 7432 przypadkach rodzice wybrali dla chłopca imię Aleksander, który zajął w rankingu czwarte miejsce, a 7177 chłopców otrzymało imię Szymon.

Pierwszą dziesiątkę zamykają: Franciszek (6805), Filip (6169), Mikołaj (5786), Wojciech (5468) i Adam (4899).

Najrzadsze imiona są tajne

Zoi, Emi i Elza, Eileen - to imiona dla dziewczynek, które w zeszłym roku otrzymały tylko dwie dziewczynki. Na liście mniej popularnych imion znalazły się również Andżela, Maria-Magdalena, ale też Kazimiera i Czesława.

Dla chłopców najrzadziej wybierano imiona m.in. Walenty, Morfeusz i Donatan.

Ze względu na ochronę danych osobowych resort nie ujawnia w rankingu imion, które zostały nadane tylko jednemu dziecku.

Rejestracja wykonana w sieci

Ministerstwo przypomina, że według prawa, rodzice nie powinni wybierać dla dziecka imienia, które może ośmieszać. Przypominają także, że imię powinno wskazywać na płeć. Jeśli rodzice nie zastosują się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym będą chcieli zarejestrować potomka, może odrzucić wybór.

Rejestrację narodzin można przeprowadzić przez internet. - W 2019 r. rodzice dokładnie 45 tys. 4 maluchów skorzystali z tej możliwości. A to oznacza, że co 10 dziecko urodzone w ubiegłym roku w Polsce zostało online zgłoszone do urzędu - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski cytowany przez resort.

- Biorąc pod uwagę, że to wciąż dość nowa usługa, to świetny wynik - dodaje.

